Matratze fängt Feuer: Person liegt in brennendem Bett
Hamburg - Schock am Morgen nach Heiligabend! Eine Matratze in einer Wohnung stand plötzlich in Flammen.
Gegen 10.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Steinfeldstraße gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Dabei wurde den Einsatzkräften zunächst mitgeteilt, dass sich eine Person in der betroffenen Wohnung noch im Bett auf der brennenden Matratze befinde.
Als die Feuerwehrleute schließlich vor Ort im ersten Obergeschoss eines Hauses eintrafen, öffneten sie zunächst die Wohnungstür. Daraufhin konnte die im Bett liegende Person gerettet werden. Diese habe Verbrennungen im Fußbereich erlitten und wurde daraufhin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus befördert, so der Sprecher weiter.
Wie genau es zu dem Matratzenbrand kam, konnte der Sprecher nicht beantworten. Nach Angaben eines Reporters vor Ort solle es sich um eine bettlägrige Person gehandelt haben, welche die Einsatzkräfte selbst alarmiert habe.
Gegen 11.04 Uhr, also knapp 25 Minuten später, konnte das Feuer gelöscht werden. Der Einsatz sei beendet, teilte der Sprecher abschließend mit.
Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News