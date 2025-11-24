Matratzenbrand löst Feuerwehreinsatz aus: Zwei Personen gerettet
Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt: Am Montagnachmittag ist ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Eine Matratze stand in Flammen.
Gegen 16.46 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Straße Kiefernberg in Hamburg-Heimfeld vor, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Insgesamt wurden zwei Personen aus der Wohnung gerettet und vorsorglich an den Rettungsdienst übergeben, so der Sprecher weiter.
Eine der beiden Personen wurde schließlich ins Krankenhaus gebracht.
Gegen 17.38 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Zur Brandursache konnte der Sprecher auf Nachfrage keine Angaben machen.
Titelfoto: André Lenthe