Matratzenbrand löst Feuerwehreinsatz aus: Zwei Personen gerettet

Hamburg - Feuerwehreinsatz in der Hansestadt : Am Montagnachmittag ist ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Eine Matratze stand in Flammen.

Am Montagnachmittag gab es in Hamburg einen Brand in einer Wohnung. © André Lenthe

Gegen 16.46 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Straße Kiefernberg in Hamburg-Heimfeld vor, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Insgesamt wurden zwei Personen aus der Wohnung gerettet und vorsorglich an den Rettungsdienst übergeben, so der Sprecher weiter.

Eine der beiden Personen wurde schließlich ins Krankenhaus gebracht.