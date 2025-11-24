Hochhaus wird nach Wohnungsbrand evakuiert! Bewohner muss reanimiert werden

Hamburg - Großeinsatz für die Feuerwehr im Hamburger Osten! In einem Hochhaus im Stadtteil Mümmelmannsberg ist am Montagmittag ein Brand ausgebrochen.

In einem Hochhaus in Hamburg ist ein Feuer ausgebrochen. © Lars Ebner

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Einsatzkräfte gegen 12.40 Uhr in die Max-Pechstein-Straße gerufen worden.

Bei ihrem Eintreffen drang bereits über den Balkon einer Wohnung im vierten Obergeschoss dichter Rauch.

Umgehend begannen die Kameraden nicht nur mit dem Löschen des Brandes, sondern auch mit der Suche nach noch vermissten Personen in dem Gebäude. Mittlerweile konnten auch alle angetroffen werden, so ein Sprecher.

Die Feuerwehr musste zahlreiche Bewohner retten, insgesamt sieben von ihnen wurden verletzt. Eine davon musste noch vor Ort reanimiert werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.