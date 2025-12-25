Mehr als hundert Jahre alt: Feuer auf Traditionssegler im Hamburger Hafen

Hamburg - Im Hamburger Hafen ist nahe der Elbphilharmonie an Heiligabend ein Feuer an Bord des Traditions-Segelschiffs Mare Frisium ausgebrochen.

Ein mehr als hundert Jahre alter Dreimaster in der Hafencity fing an Heiligabend Feuer. © NEWS5 / Sebastian Peters

Aus dem Ruderhaus des 50 Meter langen Dreimasters am Sandtorkai in der Hafencity stieg dichter, schwarzer Rauch auf, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die kurz nach Mitternacht alarmierten Einsatzkräfte löschten die Flammen vom Ufer aus, die angerückten Löschboote wurden nicht gebraucht.

Verletzte gab es nicht, das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar.