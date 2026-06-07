Während der Fahrt: Mercedes fängt plötzlich Feuer

Hamburg - Schock in der Hansestadt: Am Samstagabend fing ein Mercedes in Hamburg während der Fahrt plötzlich Feuer.

Ein Mercedes ging am Samstagabend in Hamburg in Flammen auf. © NEWS5 / Fabian Höfig

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.55 Uhr am Zirkusweg Ecke Reeperbahn, so ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen älteren Mercedes, der während der Fahrt im hinteren Bereich anfing zu brennen, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei.

Daraufhin hat die Person am Steuer des betroffenen Fahrzeugs angehalten und stieg aus dem Wagen. Zwar konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr später die Flammen löschen - der Mercedes selbst war jedoch nicht mehr zu retten.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Ob sich nur eine oder mehrere Personen in dem Auto befunden haben, konnte der Polizeisprecher nicht beantworten. Auch die Ursache für die Flammen ist nicht ganz klar. Ein technischer Defekt werde vermutet.