Möbel brennen im sechsten Stock, Nachbar im Krankenhaus

Hamburg - In einem Hochhaus in der Straße Kroogblöcke im Stadtteil Hamburg -Horn ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. In einer Wohnung im sechsten Obergeschoss gerieten Möbel aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Via Drehleiter gelangten die Einsatzkräfte in die Brandwohnung. © Citynewstv

Gegen 17.30 Uhr gingen die ersten Notrufe ein, wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Mobiliar bereits gebrannt.

Eine Person musste aus einer benachbarten Wohnung via Drehleiter gerettet werden, wie Bilder vom Brandort zeigen.

Nach Angaben des Sprechers kam der Mann mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Weitere Personen wurden nicht verletzt: In der Brandwohnung selbst soll sich zum Zeitpunkt des Feuers niemand aufgehalten haben.