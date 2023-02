Möbel in Flammen: Vierköpfige Familie aus Brandwohnung gerettet

Hamburg - In Hamburg - Billstedt wurde in der Nacht zum Montag in der Paul-Klee-Straße bei einem Brand eine vierköpfige Familie aus einem mehrgeschossigen Wohnhaus gerettet.

Die Feuerwehr am Einsatzort. © CityNews TV

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war eine Wohnung im zweiten Obergeschoss in Brand geraten.

Das Haus sei von der alarmierten Feuerwehr geräumt worden.

"Es hat Mobiliar gebrannt", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr schon am Morgen.

Eine vierköpfige Familie - Mutter, Vater und zwei Kleinkinder - sei in der Brandwohnung eingeschlossen gewesen und schwebte in akuter Lebensgefahr, hieß es später in einer Mitteilung, der Feuerwehr. Sie konnten demnach mit einer sogenannten "tragbaren Leiter" gerettet und unverletzt an den Rettungsdienst zur Betreuung übergeben werden.

Nach Angaben der Polizei wurden die Bewohner, deren Wohnungen noch "vernünftig" waren, nach den Löscharbeiten in selbige zurückgeführt.



Der entstandene Sachschaden konnte am Montagmorgen noch nicht beziffert werden.

Insgesamt seien 50 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr drei Stunden im Einsatz gewesen.