20.02.2023 15:06 Pizza-Lieferwagen geht während der Fahrt plötzlich in Flammen auf

Ein Pizzabote hat am Montagmittag in Hamburg-Marmstorf großes Glück gehabt. Sein Wagen ging während der Fahrt in Flammen auf. Fahrer und Pizza blieben schadlos.

Von Robert Stoll

Hamburg - Diese Pizza wurde heiß geliefert! In Hamburg-Marmstorf ist am Montagmittag ein Lieferfahrzeug während der Fahrt plötzlich in Brand geraten. Der Lieferwagen brannte komplett aus. © André Lenthe Fotografie Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, sei ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer gewesen. Der Autofahrer hatte bereits Rauch und Flammen bemerkt, als nur wenige Sekunden später der Motorraum in Brand stand. Die Feuerwehr konnte den brennenden Wagen schnell löschen, es entstand allerdings ein Totalschaden. Der Halter ließ sein abgebranntes Fahrzeug abschleppen. Hamburg Feuerwehreinsatz Möbel in Flammen: Vierköpfige Familie aus Brandwohnung gerettet Der Krönenbarg wurde für die Löscharbeiten kurzzeitig ab dem Jägerfeldweg gesperrt. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die bestellte Pizza wurde von einem Kollegen übernommen und an den Kunden übergeben.

Titelfoto: André Lenthe Fotografie