17.07.2023 06:29 Tödliches Feuer in Hamburg: 79-Jährige stirbt, fünf Menschen werden verletzt!

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg ist eine 79-jährige Frau in der Nacht zu Montag ums Leben gekommen. Fünf weitere Personen wurden verletzt.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Tragisch: Eine 79-jährige Frau ist in der Nacht zu Montag bei einem Feuer in Hamburg ums Leben gekommen. Fünf weitere Personen wurden verletzt. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg ist eine 79-jährige Frau in der Nacht zu Montag ums Leben gekommen. © Lars Ebner Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 0.30 Uhr über den Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bremer Straße (Stadtteil Harburg) informiert. Die Feuerwehr begann vor Ort umgehend mit der Brandbekämpfung und der Evakuierung des Hauses, für die 79-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Seniorin wurde demnach leblos im Schlafzimmer ihrer Wohnung gefunden. Dort soll sich laut des Sprechers auch der Brandherd befunden haben. Hamburg Feuerwehreinsatz Feueralarm im Flieger: Bord-Ofen fängt plötzlich an zu rauchen Abgesehen davon wurden fünf Bewohner des Hauses, darunter zwei Kinder im Alter von 9 und 12 Jahren sowie eine 77-Jährige, verletzt. Sie erlitten allesamt eine Rauchvergiftung. Die Wohnung der 79-Jährigen ist unbewohnbar, alle anderen Bewohner konnten in ihre vier Wände zurückkehren. Zur Brandursache konnte der Sprecher noch nichts sagen. Die Ermittlungen der Polizei dazu laufen.

Titelfoto: Lars Ebner