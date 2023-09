Treibt ein Feuerteufel sein Unwesen? Mehrere Müllcontainer in Brand gesteckt

Hamburg - Geht ein Feuerteufel um? Im Hamburger Stadtteil Horn ist es in der Nacht auf Mittwoch zu mehreren Kleinbränden in unmittelbarer Nähe gekommen.

Die Feuerwehr musste mehrere brennende Müllcontainer löschen. © CityNews TV

Wie ein Feuerwehr-Sprecher auf Nachfrage von TAG24 erklärte, mussten die Einsatzkräfte gegen 2.45 Uhr zu gleich drei Orten ausrücken.

Im Abstand von nicht einmal 100 Metern brannten in der Steinfeldstraße, im Sandkampsweg und in der Stengelestraße Müllcontainer. In einem Fall hatten das Feuer auf ein parkendes Auto übergegriffen und dieses ebenfalls beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen wird von Brandstiftung ausgegangen.

Erst am vergangenen Wochenende wurde in Hamburg-Horn ein großer Holzstapel auf einer Baustelle der U-Bahn-Linie 4 in Brand gesetzt.