War es Brandstiftung? Zwei Autos fallen Flammen zum Opfer
Hamburg - Einsatz mitten in der Nacht! Im Hamburger Stadtteil Billstedt wurde bei einem Feuer zwei Autos zerstört. Die Polizei vermutet Brandstiftung.
Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Einsatzkräfte gegen 0.20 Uhr in den Cottaweg gerufen worden.
Bei ihrem Eintreffen standen zwei geparkte Fahrzeuge bereits in Vollbrand, die Flammen schlugen der alarmierten Feuerwehr entgegen. Rasch konnte das Feuer gelöscht werden.
Nach ersten Erkenntnissen wird Brandstiftung vermutet, da bei einem Auto ein Rad vollständig ausgebrannt war. Die Flammen hatten schließlich auf das benachbarte Fahrzeug übergegriffen.
Von möglichen Tätern fehlte in der Nacht zu Mittwoch jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für rund eine Stunde war der Cottaweg aufgrund des Einsatzes gesperrt.
Titelfoto: NEWS5 / René Schröder