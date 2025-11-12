War es Brandstiftung? Zwei Autos fallen Flammen zum Opfer

Hamburg - Einsatz mitten in der Nacht! Im Hamburger Stadtteil Billstedt wurde bei einem Feuer zwei Autos zerstört. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Die Feuerwehr musste in Hamburg-Billstedt zwei brennende Autos löschen. © NEWS5 / René Schröder

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Einsatzkräfte gegen 0.20 Uhr in den Cottaweg gerufen worden.

Bei ihrem Eintreffen standen zwei geparkte Fahrzeuge bereits in Vollbrand, die Flammen schlugen der alarmierten Feuerwehr entgegen. Rasch konnte das Feuer gelöscht werden.

Nach ersten Erkenntnissen wird Brandstiftung vermutet, da bei einem Auto ein Rad vollständig ausgebrannt war. Die Flammen hatten schließlich auf das benachbarte Fahrzeug übergegriffen.