Wohnungsbrand in Barmbek-Nord: Polizei nimmt Bewohner fest

Barmbek-Nord (Hamburg) - Am Sonntagnachmittag brach in einem Mehrfamilienhaus in Barmbek-Nord ein Feuer aus.

Wie die Hamburger Polizei auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, rückten die Einsatzkräfte am Freitagnachmittag gegen 16.34 Uhr mit einem Großaufgebot in die Oldachstraße aus.

In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen. Was genau in Brand geraten war, konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht sagen.

Als die Feuerwehr eintraf, befand sich der Bewohner der betroffenen Wohnung nicht vor Ort. Er wurde kurze Zeit später in der Nähe angetroffen und festgenommen, da er auffälliges Verhalten zeigte. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.