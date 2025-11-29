Brandstiftung? Motorrad im Hamburger Osten abgefackelt

Hamburg - Schon wieder rückte die Feuerwehr in den Hamburger Osten aus. Am frühen Samstagmorgen stand gegen 5.40 Uhr in der Kapellenstraße im Stadtteil Billstedt ein Mofa oder Motorrad in Flammen.

Schon wieder hat ein Fahrzeug im Hamburger Osten gebrannt. © Lars Ebner

Das Fahrzeug habe an einer Gebäudefassade gestanden, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Zu Beginn habe nur die Verkleidung des Fahrzeugs gebrannt - später jedoch das ganze Gefährt.

Aufgrund der Löscharbeiten durch die Feuerwehr war die Kapellenstraße zwischenzeitlich gesperrt. Auch eine Bushaltestelle konnte deshalb nicht angefahren werden. Gegen 6.15 Uhr war der Einsatz beendet.