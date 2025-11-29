Brandstiftung? Motorrad im Hamburger Osten abgefackelt
Hamburg - Schon wieder rückte die Feuerwehr in den Hamburger Osten aus. Am frühen Samstagmorgen stand gegen 5.40 Uhr in der Kapellenstraße im Stadtteil Billstedt ein Mofa oder Motorrad in Flammen.
Das Fahrzeug habe an einer Gebäudefassade gestanden, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Zu Beginn habe nur die Verkleidung des Fahrzeugs gebrannt - später jedoch das ganze Gefährt.
Aufgrund der Löscharbeiten durch die Feuerwehr war die Kapellenstraße zwischenzeitlich gesperrt. Auch eine Bushaltestelle konnte deshalb nicht angefahren werden. Gegen 6.15 Uhr war der Einsatz beendet.
Bisher gebe es keine Hinweise darauf, ob es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt oder mutmaßliche Brandstiftung handle. Die Ermittlungen laufen.
Erst Mitte November hatten im Hamburger Osten mehrere Autos gebrannt. Auch dort wurde wegen Brandstiftung ermittelt. Zuvor standen ganz in der Nähe immer wieder Fahrzeuge oder Papiercontainer in Flammen. Die Polizei hatte einen Tatverdächtigen festnehmen können.
