Gefährliche Partydroge: Bald Lachgas-Verbot in Hamburg?

Hamburg - Besonders auf dem Kiez liegen sie nach dem Wochenende fast an jeder Ecke: Lachgasflaschen. Bislang konnte die "Partydroge" unabhängig vom Alter an jedem beliebigen Kiosk erworben werden. Nun soll sich das ändern.

Der Verkauf von Lachgas an Minderjährige soll ab Januar verboten werden. (Symbolbild) © Citynewstv

Um Jugendliche nachhaltig zu schützen, soll der Verkauf an Minderjährige verboten werden.

Dazu will der Senat am Dienstag eine Verordnung beschließen. Ab Januar soll das Gesetz dann in Kraft treten, wie der NDR berichtete.

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD, 53) erklärte diesbezüglich mit Nachdruck: "Der missbräuchliche Konsum von Lachgas birgt erhebliche gesundheitliche Risiken" und betonte, wie gefährlich das so harmlos geglaubte Gas besonders in Kombination mit anderen Drogen oder Alkohol wirken kann.

Neben neurologischen Schäden und Lähmungen kann der Konsum ebenso zu psychischer Abhängigkeit führen.

Sollten Minderjährige zukünftig weiterhin Lachgasflaschen in Geschäften ausgehändigt bekommen, drohen dem Händler Bußgelder von bis zu 5000 Euro. So soll es in der Verordnung, die zunächst für zwei Jahre befristet in Kraft treten soll, festgehalten werden.