Geplanter Karaoke-Abend endet in Massenschlägerei: Elf Personen festgenommen

Hamburg - Auf St. Pauli ist es zu einem größeren Polizeieinsatz auf der Hamburger Reeperbahn gekommen.

Am Freitagabend rückte die Polizei zur Hamburger Reeperbahn aus. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

In einer Karaoke-Bar am Hans-Albers-Platz waren am Freitagabend Gäste auf zwei Angestellte losgegangen, nachdem diese ihnen den Eintritt zur Bar verwehrt hatten, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Streit wurde nach Angaben der Polizei Pfefferspray durch Beteiligte eingesetzt.

Als die Beamten gegen 22.45 Uhr eintrafen, habe eine aggressive Stimmung geherrscht, die sich auch gegen die Einsatzkräfte richtete. Die Polizei setzte daraufhin ebenfalls Pfefferspray ein. Mehrere Personen wurden anschließend wegen Reizungen an Augen und Atemwegen vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.