Hamburg-Lübeck: Deshalb kam es auf der Bahnstrecke zu Problemen

Am Vormittag mussten Pendler zwischen Hamburg und Lübeck mit Problemen rechnen. Ein Stromausfall im Bereich des Bahnhofs Reinfeld war dafür verantwortlich.

Von Birgitta von Gyldenfeldt

Hamburg/Lübeck - Bahnreisende im Regionalverkehr mussten sich auf der Strecke zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Lübeck Hauptbahnhof heute Morgen auf Behinderungen einstellen. Nun ist die Strecke wieder frei.

Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck ist wieder frei. Ein Stromausfall hatte die Behinderungen verursacht. (Archivbild)  © Jonas Walzberg/dpa

Grund waren Reparaturarbeiten an der Strecke, teilte die Deutsche Bahn zunächst mit.

Ein Stromausfall im Bereich des Bahnhofs Reinfeld hat am Morgen für Behinderungen im Regionalverkehr zwischen Hamburg und Lübeck gesorgt.

Da unter anderem auch die Bahnhofsbeleuchtung betroffen war, sind die Züge während der Morgendämmerung aus Sicherheitsgründen erst abgefahren, nachdem die aussteigenden Fahrgäste den Bahnsteig verlassen hatten, wie eine Bahnsprecherin mitteilte.

Dadurch sei es zu Teilausfällen und Verspätungen gekommen.

Die Beeinträchtigungen auf der Strecke konnten den Angaben zufolge gegen 10.45 Uhr behoben werden. Es komme nur noch zu leichten Verspätungen, bis sich der Verkehr wieder eingependelt habe. Zunächst hatte es geheißen, die Behinderungen auf der Strecke könnten bis 12.00 Uhr andauern.

Betroffen waren demnach die Linien RE 8 und RE 8X zwischen Lübeck und Hamburg Hauptbahnhof, RE 80 (Ahrensburg – Hamburg Hbf) sowie RB 81 (Bad Oldesloe – Hamburg Hbf).

