Holocaust-Überlebender erzählt Schülern: "Ich sollte bei lebendigem Leib verbrannt werden!"

Hamburg – Eine andächtige Stille durchzog am heutigen Mittwoch die Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Hamburg- Ohlsdorf. 340 Schülerinnen und Schüler sowie rund 100 Nachwuchskräfte der Polizei Hamburg lauschten den Erzählungen und Appellen von Ehrengast und Holocaust-Überlebendem Ivar Buterfas-Frankenthal (90). Für die Erhaltung der Demokratie und gegen den Nationalsozialismus.

Holocaust-Überlebender Ivar Buterfas-Frankenthal hielt am Mittwoch einen Zeitzeugenvortrag am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Hamburg. © Ulrich Perrey/dpa

1991, als ihn seine eigenen Albträume nicht mehr losließen, wusste Ivar Buterfas-Frankenthal das er etwas unternehmen musste, wie der gebürtige Hamburger im Gespräch mit TAG24 verriet.

Immer wieder plagten ihn die Erinnerungen des sechsjährigen Ivar, der als Kind einer christlichen Mutter und eines jüdischen Vaters als Halbjude von der Schule geworfen worden war. Vom Direktor höchstpersönlich und vor der gesamten Schülerschaft. "Er sagte, 'Du bist Jude und verpestest mit Deinem jüdischen Atem nicht weiter unsere Luft'", erzählte Buterfas-Frankenthal am Mittwoch.

Nur sechs Wochen nach seiner Einschulung und gerade mal so groß, wie der Tisch, der am Mittwoch auf der Bühne stand, fingen die anderen Mitschüler an ihn zu treten und als "Judensau" zu beschimpfen. Doch der Horror sollte noch unvorstellbare Züge annehmen: "Als ich schreiend davon lief, bemerkte ich nicht, dass mir einige Hitlerjungen und Mädchen folgten."

Sie passten ihn ab, verbrannten ihm mit einer Zigarette den Oberschenkel und stellten ihn auf ein Eisengitter, unter welchem sie zuvor Papier angezündet hatten. "Ich sollte bei lebendigem Leib verbrannt werden!" Nur ein paar Passanten sei es zu verdanken, dass er heute noch lebt. Seit diesem Tag habe er nie wieder eine Schule besucht.

"Deswegen sage ich: Mobbing jeder Art, auch hier an Eurer Schule, macht es nicht. Ihr könnt damit ein Kinderherz für den Rest seines Lebens in große Schwierigkeiten bringen. Ich habe bis zum heutigen Tage Albträume von diesem Erlebnis", appellierte Buterfas-Frankenthal an die anwesenden Schüler.