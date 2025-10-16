Stau-Alarm zum Ferienstart im Norden: ADAC warnt vor Verkehrschaos und gibt Tipps

Weil gleich in drei Bundesländern die Herbstferien starten, dürfte es schon am Freitag voll werden auf den Straßen. Der ADAC warnt vor Engpässen und gibt Tipps.

Von Christian Risch Hamburg - Der Beginn der Herbstferien in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird für volle Straßen im Norden sorgen. Der ADAC Hansa rechnet ab Freitagnachmittag mit einem deutlichen Anstieg des Reiseverkehrs im Norden. Auch Autobahnen in Niedersachsen werden davon betroffen sein.

Zum Ferienbeginn in Norddeutschland könnte es eng werden auf den Straßen. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa Da am Montag, 20. Oktober, die Ferien in den drei Bundesländern beginnen, würden viele Urlauber bereits am Freitag starten, erklärt der ADAC Hansa. "Viele Familien starten direkt nach Schulschluss in die Ferien – das sorgt für dichten Verkehr und teilweise Staus, vor allem im Großraum Hamburg", sagt Menno Gebhardt, Pressesprecher beim ADAC Hansa. Neben dem Pendelverkehr komme der Ferienreiseverkehr hinzu – eine Kombination, die regelmäßig für Staugefahr sorge. Besonders betroffen seien die Autobahnen rund um Hamburg sowie die Reiserouten Richtung Nord- und Ostsee. Vor allem auf der A1 in Richtung Lübeck und Fehmarn, der A7 in Richtung Flensburg und Sylt, der A24 nach Berlin, der A20 in Richtung Rostock und Stettin sowie der A23 an der Westküste könne es zu Staus und Engpässen kommen.

Verkehrschaos zum Ferienbeginn erwartet: Das sind hilfreiche Tipps