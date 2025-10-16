WM-Ticket und Weltrekord: Österreicher triumphiert im Hamburg-Hyrox

Hamburg - Acht Übungen, dazwischen jeweils einen Kilometer rennen und das so schnell wie möglich. In Hamburg hat ein Mann aus Österreich etwas Großes geschaffen und einen neuen Weltrekord aufgestellt. 53 Minuten und 15 Sekunden lautet die finale Zeit, die Alexander Rončević (32) benötigte, um im Alleingang den Hyrox-Parkour zu durchqueren.

Hyrox ist eine einsteigerfreundliche Mischung aus Laufen und Kraftsport, welche sich jedes Jahr immer größerer Beliebtheit erfreut. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

In der Geburtsstätte des Hybrid-Sports wurde eine neue Bestzeit aufgestellt. Am vergangenen Freitag fiel um 15.30 Uhr der Startschuss für den Hyrox-Lauf der Elite.

In Hamburg fand an jenem Tag eines der vier großen Major-Turniere der Saison 2025/2026 statt. Die 15 besten Läufer der Welt können sich durch das Belegen der ersten drei Plätze ein Ticket für die Weltmeisterschaft sichern.

Rončević gehört bereits seit Längerem zur Weltspitze und schaffte es sogar 2024, in Nizza Weltmeister zu werden. Vor seiner steilen Karriere als Hybrid-Athlet versuchte sich der 32-Jährige als Schwimmer, doch der Durchbruch gelang ihm nie. Mit seiner Zeit von 53:15 Minuten unterbot er den bestehenden Weltrekord von 2023 um ganze sieben Sekunden!

Im Interview mit der "Sport Krone" erzählte der Österreicher, dass es ihm bei den Rennen lediglich um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ging und nicht darum, eine neue Top-Zeit zu setzen, diese sei lediglich ein "netter Nebeneffekt".

Aufgrund seiner vergangenen Schwimm-Karriere liegen Rončevićs Stärken vor allem beim Rudern und dem Ski-Ergometer - hier lässt er seine Kontrahenten alt aussehen.