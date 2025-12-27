Diese Weihnachtsmärkte haben in Hamburg noch geöffnet

Diese Weihnachtsmärkte haben in Hamburg noch über die Weihnachtszeit hinaus geöffnet. Was ihr Angebot verspricht.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - In der Zeit zwischen den Jahren und über das neue Jahr hinaus: Diese Weihnachtsmärkte sind in Hamburg geöffnet. Genau das Richtige für diejenigen, die noch Glühwein trinken, gebrannte Mandeln naschen und ein bisschen Weihnachtszauber genießen möchten. In Hamburg gibt es noch an einigen Orten die Möglichkeit, das Weihnachts- oder Wintergefühl zu verlängern.

Weihnachtsmarkt an der St. Petri Kirche

Der kleine Weihnachtsmarkt an der St. Petri Kirche hat noch bis zum 27. Dezember geöffnet. Die Buden sind um die St. Petri Kirche herum aufgestellt und mit zahlreichen Tannen geschmückt. In den Holzhütten finden Besucher nicht nur Heißgetränke und Speisen, sondern auch eine Auswahl an Kunsthandwerk, Spielzeugen und Dekorationsartikeln. Am Samstag hat der Weihnachtsmarkt von 10.30 Uhr bis 21 Uhr für Besucher geöffnet. Das gastronomische Angebot ist bis 23 Uhr verfügbar.

Direkt in der Mönckebergstraße liegt der Weihnachtsmarkt an der St. Petri Kirche. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Hanseatische Weihnacht

Der Weihnachtsmarkt in der Spitalerstraße bietet unter anderem Kunsthandwerk und Geschenkartikel an. Natürlich dürfen Glühwein, gebrannte Mandeln und Flammkuchen bei dem Angebot nicht fehlen. Die Buden sind im Stil der hanseatischen Speicher- und Kontorhäuser gehalten. Noch bis zum 27. Dezember steht der Weihnachtsmarkt in der Spitalerstraße. Am Samstag öffnen die Stände von 10 Uhr bis 21 Uhr. Die Gastronomie schließt um 23 Uhr ihre Buden.

Weihnachtszauber am Harburger Rathaus

Der Weihnachtsmarkt vor dem Harburger Rathaus lockt mit Leckereien und einem Kinderprogramm. In diesem Jahr sind zusätzlich zum ersten Mal maritime Aspekte mit dabei. Noch bis zum 28. Dezember hat der Weihnachtsmarkt geöffnet. Montags bis samstags öffnet der Markt von 11 Uhr bis 21.30 Uhr seine Türen. Sonntags kann der Weihnachtszauber von 13 Uhr bis 21.30 Uhr besucht werden. Am letzten Sonntag 2025 verabschiedet sich der Weihnachtsmarkt mit einem Feuerwerk. Dieses wird um 18 Uhr vom Dach der Harburger Arcaden aus gezündet.

Auf verschiedenen Weihnachtsmärkten in Hamburg kann noch Glühwein getrunken werden. (Symbolfoto) © Georg Fischer/dpa

Bergedorfer Weihnachtsmarkt

Auf dem Weihnachtsmarkt in Bergedorf herrscht skandinavische Gemütlichkeit. Rote Holzhütten stehen zwischen Tannenwäldchen. Außerdem gibt es ein Lagerfeuer und bunte Polarlichter. Ein Highlight sind die sogenannten Schnee-Stunden, die für winterliche Momente sorgen. An verschiedenen Stellen auf dem Markt rieseln Schneeflocken vom Himmel. Neben dem klassischen gastronomischen Angebot gibt es auch skandinavische Delikatessen und Dekorationsartikel. Noch bis zum 30. Dezember hat der Weihnachtsmarkt von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Auch nach den Weihnachtsfeiertagen können Weihnachtsfans noch über die passenden Märkte schlendern. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Weihnachtsbummel Eppendorf

Einer der kleinsten Weihnachtsmärkte von Hamburg, der "Weihnachtsbummel Eppendorf", befindet sich auf dem Marie-Jonas-Platz. Neben Glühwein und Naschereien gibt es auch ein Kinderkarussell auf dem Markt. Ebenso stehen verschiedene Streetfood-Trucks bereit. Der Weihnachtsmarkt steht noch bis zum 30. Dezember in Eppendorf. Montags bis mittwochs öffnet der Markt von 12 Uhr bis 21 Uhr. Donnerstags bis freitags stehen die Stände von 12 Uhr bis 22 Uhr bereit. An Samstagen können Besucher von 11 Uhr bis 22 Uhr über den Markt schlendern. Sonntags sind die Buden von 12 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Barmbeker Hüttendorf

Auf der Piazzetta-Ralph-Giordano zwischen dem Bahnhof Barmbek und der Drosselstraße verzaubert ein Dorf aus Hütten das Quartier. Neben verschiedenen Glühweinspezialitäten locken die Besucher auch Crêpes, Bratwurst oder Grünkohlgerichte zu diesem Weihnachtsmarkt. Bis zum 30. Dezember hat das Hüttendorf noch geöffnet. Der Weihnachtsmarkt hat montags bis samstags von 12 Uhr bis 21 Uhr auf. Am Sonntag stehen die Stände von 12 Uhr bis 20 Uhr zur Verfügung.

Winterdorf in der Osterstraße

Das kleine Winterdorf mitten in Eimsbüttel auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Skandinavische Weihnachtshäuser säumen diesen Wintermarkt. Kerzen, strahlende Lichter und ein Lagerfeuer sorgen für Gemütlichkeit. Für die kleinen Gäste gibt es zusätzlich ein Kinderkarussell. Der Markt ist noch bis zum 30. Dezember auf. Montags bis donnerstags hat das Winterdorf von 12 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Freitags und sonntags ist der Markt zwischen 12 Uhr und 20 Uhr in Betrieb. Am Samstag öffnen die skandinavischen Hütten ihre Türen von 12 Uhr bis 22 Uhr.

Das Winterdorf in Eimsbüttel können Besucher noch bis zum 30. Dezember genießen. © Screenshot/Instagram/weihnachtsmarkt_osterstrasse

Wandsbeker Winterzauber

Der Winterzauber auf dem Wandsbeker Marktplatz bietet neben einer gemütlichen Weihnachtsmarktatmosphäre auch eine Eislaufbahn an. Die Buden sind im Almhütten-Stil gehalten. Die 240 Quadratmeter große Eisbahn ist der Höhepunkt des Marktes. Täglich von 12 bis 21 Uhr schallt Discomusik durch die Lautsprecher, um das Eislaufvergnügen zu unterstützen. Die "Like-Ice-Bahn" besteht aus Energie sparendem und recycelbarem Kunststoff und bietet den Besuchern damit einen ökologischen Eislaufboden. An Silvester hat die Eislaufbahn von 12 Uhr bis 14 Uhr geöffnet und am Neujahrstag können Besucher von 14 bis 16 Uhr Schlittschuhlaufen. Bis zum 1. Januar 2026 gibt es den Wandsbeker Winterzauber noch.

Winterzauber auf StrandPauli

Der Wintermarkt StrandPauli öffnet als erster seine Türen und schließt diese als letzter. Wo Besucher im Sommer am Strand liegen und Cocktails trinken können, herrscht nun eine winterliche Atmosphäre. Die Gäste können am offenen Feuer sitzen oder Schutz im überdachten Teil des Marktes suchen. Dabei gibt es wie immer einen Ausblick auf die Elbe, Schiffe und den Hafen.

Im Winter wird StrandPauli zu einer Almhüttenlandschaft mit Tannenbäumen. © Tag24/Madita Eggers