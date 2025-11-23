Auf diesem Weihnachtsmarkt könnt Ihr etwas für den guten Zweck tun

Hamburg - Sie gehören zur Adventszeit wie Glühwein und Plätzchen: Weihnachtsmärkte . In Hamburg gibt es einen, auf dem Besucher sogar etwas für den guten Zweck tun können.

"Sierichs Weihnachtszauber" im Hamburger Stadtpark lockt mit kulinarischen Klassikern wie Schmalzgebäck und Glühwein. © Sierichs Weihnachtszauber

Seit 14. November und noch bis zum 21. Dezember wird aus "Sierichs Biergarten" direkt am Stadtparksee "Sierichs Weihnachtszauber", eine laut Veranstalter "festlich leuchtende Winterwelt", die mit großem Kinderbereich und familienfreundlichem Programm lockt.

Jeweils freitags (16 bis 22 Uhr), samstags (12 bis 22 Uhr) und sonntags (12 bis 20 Uhr) können Besucher bei leckerem Glühwein, Grünkohl und Krustenbraten oder aber bei Schmalzgebäck und Zuckerwaren dem Trubel und der Hektik der Innenstadt entfliehen - so das Konzept der Veranstalter.



Besonders die kleinen Gäste kommen demnach voll auf ihre Kosten: Neben Mitmachkonzerten gibt es immer sonntags einen Besuch vom Weihnachtsmann, der kleine Geschenke verteilt.



Vor allem aber steht ein Thema ganz besonders im Fokus des Weihnachtsmarktes: der gute Zweck. Am 25. November veranstaltet die NCL-Stiftung, die sich für die Erforschung von Kinderdemenz einsetzt, ihre Charity-Weihnachsfeier vor Ort.