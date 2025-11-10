Frühe Weihnachtsstimmung in Hamburg: Diese Märkte öffnen noch diese Woche

TAG24 zeigt, wo man sich schon jetzt in Weihnachtsstimmung bringen kann.

Von Madita Eggers

Hamburg - Weihnachten steht auch in der Hansestadt gefühlt jedes Jahr ein bisschen früher vor der Tür. Schon jetzt haben einige winterliche Attraktionen wie das Winter Wonderland im StrandPauli, der Winterdom, der StadtparkZauber und der Wandsbeker Winterzauber ihre Tore geöffnet. In dieser Woche folgen weitere Hamburger Weihnachtsmärkte, welche die Hansestadt in festlichen Glanz tauchen. TAG24 zeigt, wo man sich schon jetzt in Weihnachtsstimmung bringen kann.

"Santa Pauli" auf der Reeperbahn ab dem 10. November

Weihnachtskugeln mal anders gedacht: Auf dem "Santa Pauli" trifft Erotik auf Weihnachten. © Christian Charisius/dpa Am Montagabend eröffnet der selbsternannte "geilste Weihnachtsmarkt" Hamburgs, der klassische Weihnachtsmarktelemente mit dem besonderen Flair der Reeperbahn verbindet und wohl zu den außergewöhnlichsten Märkten in ganz Deutschland gehört. Hier geht es nicht nur besinnlich, sondern auch frech und frivol zu. Mitten auf dem Spielbudenplatz bietet "Santa Pauli" neben den üblichen Ständen mit Glühwein, Bratwurst und Kunsthandwerk (teilweise mit doppeldeutigen Namen und in anzüglichen Formen) auch ein umfangreiches Musik- und Showprogramm – darunter auch Stripshows – an. Hamburg Feuerwehreinsatz Bett geht in Flammen auf: 78-Jähriger stirbt nach Brand im Pflegeheim "Santa Pauli" ist montags bis mittwochs von 16 bis 23 Uhr sowie donnerstags bis 24 Uhr, freitags und samstags von 13 bis 1 Uhr sowie sonntags bis 23 Uhr geöffnet.



"Marché de Noël" in den Stadthöfen ab dem 13. November

Der "Marché de Noël" bezaubert mit seiner französischen Atmosphäre. © Matthias Plander/Kommunikationshafen Ab dem 13. November 2025 öffnet der "Marché de Noël" in den Stadthöfen zwischen Neuem Wall und Großen Bleichen seine Tore und gehört damit zu den ersten Weihnachtsmärkten Hamburgs in dieser Saison. Auf rund 1000 Quadratmetern schaffen dekorierte Rundhütten, Lichterketten und eine erstmals über dem Markt schwebende Kugel eine französisch inspirierte, stimmungsvolle Atmosphäre, die die Besuchenden zum Flanieren und Verweilen einladen soll. Eine Besonderheit hier ist der eigens für den "Marché de Noël" kreierte Winzerglühwein der rheinhessischen Winzerin Julia Schittler. Hamburg Unfall Auf dem Weg zu Messer-Einsatz: Polizeiwagen kollidiert mit VW Ergänzt wird das Getränkeangebot durch trendige Winterdrinks wie Glüh Gin, Glühmoncello oder cremigen Spekulatius-Likör. Für Unterhaltung sorgen Live-Acts an Freitagen und Samstagen sowie die Wahrsagerin Esmeralda und eine neue Fotobox. Geöffnet ist der "Marché de Noël" täglich von 12 bis 22 Uhr, montags ab 15 Uhr.

"Christmas Garden" 2025 im Loki-Schmidt-Garten ab dem 14. November

Dieses Jahr sollen unter anderem die "Nebelmonde" die Besuchenden in die Welt der Lichter führen. © ChristmasGarden/ Michael Clemens Der "Christmas Garden Hamburg" öffnet in diesem Jahr am 14. November 2025 zum dritten Mal seine Pforten und lädt Besuchende bis einschließlich 11. Januar 2026 fast täglich ein, die festliche Licht- und Winterwelt zu erkunden. Auf einem Rundweg von etwa zwei Kilometern Länge wird der Loki-Schmidt-Garten durch verschiedenen Lichtinstallationen – die sich teilweise in die Natur vor Ort einfügen – in eine stimmungsvolle, illuminiert‑märchenhafte Landschaft verwandelt. Ein Highlight in diesem Jahr sind die interaktiven "Lichttrommeln": "Es ist eine Weltneuheit, die es so tatsächlich noch nie gab", betonte Klemens Wiese, Projektleiter Christmas Garden Deutschland GmbH, bei der Pressekonferenz Anfang Oktober. Tickets gibt es ab 16,50 Euro unter christmas-garden.de.



Diese Stadtteil-Weihnachtsmärkte starten diese Woche