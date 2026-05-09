Hafengeburtstag: Schwimmende Bühne bricht Weltrekord!

Die schwimmende Bühne auf dem Hamburger Hafengeburtstag hat am Samstagabend den Guinness-World-Rekord gebrochen.

Von Lilli Förter

Hamburg - Am Abend wartete dann auf der Bühne vor den Landungsbrücken noch ein offizieller Weltrekordversuch – mit Erfolg.

Die schwimmende Bühne hat den Guiness-World-Rekord als größte, temporär aufgebaute schwimmende Bühne gebrochen. (Archivbild)  © Nicolai Semrau/Hamburg Messe und Congress GmbH/obs

Als größte, temporär aufgebaute schwimmende Bühne der Welt geht diese in das Guinness-Buch der Rekorde ein.

Ein Team von Guinness World Records kam bei einer Messung auf knapp über 2364 Quadratmeter Fläche – 64 mehr als der vergangene Rekordhalter.

