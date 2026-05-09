Highlight zum Hafengeburtstag: Schlepper tanzen Ballett

Hamburg - Wenn die Schlepper tanzen, schaut Hamburg gebannt zu: Tausende Schaulustige konnten am zweiten Tag des Hafengeburtstages an den Landungsbrücken vier Schiffe beim Wasserballett bestaunen.

Im Takt wippen die Schlepper durch den Hamburger Hafen. © Markus Scholz/dpa

Hafenlotse Götz Bolte dirigierte die bis zu 3000 PS starken Schlepper zu Klassikern wie der Hamburger Landeshymne "Hammonia", "Penny Lane" von der Band "Beatles" und klassischer Musik wie Peter Tschaikowskis "Der Nussknacker".

In ständiger Schaukelbewegung von rechts nach links drehten sich die Schiffe gekonnt um die eigene Achse und fuhren in verschiedenen Formationen im Kreis.

"Auf der Elbe mit den Schleppern zu arbeiten, mit den großen Containerschiffen, das erfordert ganz viel Präzision und vor allen Dingen auch Übung. Und die Kapitäne von den Schlepperbooten, die sind darin sehr geübt", erklärte ein Sprecher der Hamburger Wasserwirtschaft.

Diese "Millimeterarbeit, so genau zu manövrieren", würden die Kapitäne jedes Jahr beim Schlepperballett eindrücklich zur Schau stellen. Die Gäste an Bord der tanzenden Schiffe krallten sich auffällig fest an die Reling.

Gekrönt wurde die Show durch laute Knallgeräusche und bunte Raucheffekte, die die Zuschauer für einen Moment in eine farbige Rauchwolke hüllte.