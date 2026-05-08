Hamburger Hafengeburtstag 2026: Das sind die Höhepunkte

Hamburg - Spektakel in Hamburg : Vom 8. bis 10. Mai feiert die Hansestadt den 837. Hafengeburtstag. In diesem Jahr werden die traditionellen Höhepunkte durch Neuheiten ergänzt.

Am Samstag wird das einzigartige Schlepperballett wieder für große Augen beim Hafengeburtstag sorgen. © Hamburg Messe und Congress GmbH/Alexander Wöckener

Rund eine Million Menschen werden entlang der Elbe erwartet, um die Ein- und Auslaufparade mit über Hundert Schiffen zu beobachten, das Feuerwerk zu bestaunen oder das einzigartige Schlepperballett zu feiern, so die Veranstalter.

Der Startschuss der Feierlichkeiten fällt am Freitag um 13.30 Uhr, wenn die Schiffe elbaufwärts an den Zuschauern vorbeiziehen. An der Parade nehmen unter anderem majestätische Großsegler, Einsatzschiffe der Bundespolizei und Hightech-Forschungsschiffe teil.

Ebenfalls am Freitag wird es um Hamburgs angestrebte Olympia-Bewerbung gehen. Eine große Drohnen-Show soll den Himmel über dem Hafen erleuchten. Durch mehr als 1000 Drohnen sollen Sportarten, Hamburger Wahrzeichen und Symbole für Werte wie Frieden, Freiheit, Vielfalt und Respekt dargestellt werden

Am Freitagabend ab 20 Uhr und Samstagabend ab 21 Uhr wird zudem zu Livemusik von Oli P., Santiano, Elif, Max Giesinger, Michael Schulte und weiteren Künstlern auf der schwimmenden Elb-Bühne vor den Landungsbrücken gefeiert.