Hamburger Hafengeburtstag 2026: Das sind die Höhepunkte

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Spektakel in Hamburg: Vom 8. bis 10. Mai feiert die Hansestadt den 837. Hafengeburtstag. In diesem Jahr werden traditionelle Höhepunkte durch Neuheiten ergänzt.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Spektakel in Hamburg: Vom 8. bis 10. Mai feiert die Hansestadt den 837. Hafengeburtstag. In diesem Jahr werden die traditionellen Höhepunkte durch Neuheiten ergänzt.

Am Samstag wird das einzigartige Schlepperballett wieder für große Augen beim Hafengeburtstag sorgen.
Am Samstag wird das einzigartige Schlepperballett wieder für große Augen beim Hafengeburtstag sorgen.  © Hamburg Messe und Congress GmbH/Alexander Wöckener

Rund eine Million Menschen werden entlang der Elbe erwartet, um die Ein- und Auslaufparade mit über Hundert Schiffen zu beobachten, das Feuerwerk zu bestaunen oder das einzigartige Schlepperballett zu feiern, so die Veranstalter.

Der Startschuss der Feierlichkeiten fällt am Freitag um 13.30 Uhr, wenn die Schiffe elbaufwärts an den Zuschauern vorbeiziehen. An der Parade nehmen unter anderem majestätische Großsegler, Einsatzschiffe der Bundespolizei und Hightech-Forschungsschiffe teil.

Ebenfalls am Freitag wird es um Hamburgs angestrebte Olympia-Bewerbung gehen. Eine große Drohnen-Show soll den Himmel über dem Hafen erleuchten. Durch mehr als 1000 Drohnen sollen Sportarten, Hamburger Wahrzeichen und Symbole für Werte wie Frieden, Freiheit, Vielfalt und Respekt dargestellt werden

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Am Freitagabend ab 20 Uhr und Samstagabend ab 21 Uhr wird zudem zu Livemusik von Oli P., Santiano, Elif, Max Giesinger, Michael Schulte und weiteren Künstlern auf der schwimmenden Elb-Bühne vor den Landungsbrücken gefeiert.

Traditionelles Programm und neue Sportarea an der Schaartorschleuse

Bei der Open Ship Aktion können Besucher an Bord zahlreicher Schiffe gehen.
Bei der Open Ship Aktion können Besucher an Bord zahlreicher Schiffe gehen.  © Georg Wendt/dpa

Neben traditionellen Programmpunkten wie dem Schlepperballett (Samstag, 15.15 Uhr) wird es auch neue Action wie die Präsentation "110 auf dem Wasser" der Wasserschutzpolizei (Samstag, 14.35 Uhr) oder die Vorführung der Lotsen geben, die per Hubschrauber und Boot an Bord der Cap San Diego gehen (Sonntag, 10.30 Uhr).

Sportsfreunde kommen in der neuen Sportarea an der Schaartorschleuse auf ihre Kosten. Hier treten unter anderem Drachenboote, Ruderteams und SUP-Sportler gegeneinander an.

Nicht zu vergessen: Am Samstagabend um 22.45 Uhr erleuchtet das traditionelle Feuerwerk den Himmel über dem Hamburger Hafen.

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Das komplette Programm des 837. Hafengeburtstags findet Ihr unter hamburg.de.

Erstmeldung: 11. März, 12.22 Uhr, aktualisiert: 8. Mai, 6.30 Uhr

Titelfoto: Hamburg Messe und Congress GmbH/Alexander Wöckener

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