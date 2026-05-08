Mit eindrucksvoller Einlaufparade: Hamburgs 837. Hafengeburtstag hat begonnen

Hamburg - Marineschiffe, Großsegler und Museumsschiffe: Der 837. Hafengeburtstag ist bei Sonnenschein mit der traditionellen Einlaufparade gestartet.

Viele verschiedene Schiffe gibt es auf dem Hamburger Hafengeburtstag zu sehen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Tausende Besucherinnen und Besucher konnten rund 100 Boote bei ihrer Fahrt vorbei an Elbphilharmonie und Landungsbrücken bestaunen.

Eröffnet wurde die Parade mit Kanonenschüssen, Raketen und der deutschen Nationalhymne. Viele Blicke zog der Großsegler "Statsraad Lehmkuhl" auf sich, ein großer Dreimaster, der aus Norwegen angereist ist.

Auch das Forschungsschiff "Atair" des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie und das Schiff "Neuwerk" des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Elbe-Nordsee waren dabei.

Gefeiert wird in Hamburg drei Tage lang mit buntem Programm: Mehr als 250 Schiffe sollen für das Fest im Hafen eintrudeln. Mit einer großen Drohnen-Lichtshow am Abend wird der Himmel über dem Hafen in ein visuelles Zeichen für die Hansestadt verwandelt, um Hamburgs Olympia-Bewerbung zu unterstreichen, wie der Veranstalter mitteilte.

Das größte noch fahrtüchtige Museumsfrachtschiff der Welt, "Cap San Diego", lädt zu Hafenrundfahrten, bei denen Besucher auch in den Maschinenraum blicken dürfen.