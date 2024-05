Hamburger Hafengeburtstag beginnt mit ernsten Tönen und dem "besten Bier der Welt"

Hamburg - Mit einem (Feier-)Tag mehr, über 250 Schiffen und bei strahlendem Sonnenschein sind am heutigen Donnerstag die viertägigen Feierlichkeiten zum 835. Hafengeburtstag unter besten Bedingungen gestartet. Bereits am frühen Vormittag schlenderten zahlreiche Besucher die Bunte Hafenmeile am Baumwall entlang oder suchten sich schon einmal ein gutes Plätzchen am Wasser, um später die beste Sicht auf die Einlaufparade zu haben.

Schon vor dem offiziellen Eröffnungsgottesdienst am frühen Nachmittag erkundeten zahlreiche Besucher das Festgelände. © Tag24/Madita Eggers

Offiziell eröffnet wurde der Hafengeburtstag aber an Land – traditionell mit dem ökumenischen Eröffnungsgottesdienst im Hamburger Michel, welcher ganz im Zeichen des diesjährigen Leitsatzes "Brücken bauen" stand.

Gemeint waren damit keine architektonischen Verbesserungsvorschläge für das Stadtbild, sondern die metaphorischen Brücken in der Gesellschaft.

Gerade in der heutigen Zeit würden einzelne gesellschaftliche Gruppierungen sich immer weiter voneinander entfernen, so Dr. Melanie Leonhard (46, SPD) in ihrer Ansprache.

"Gerade wir Hamburger:innen wissen, dass Brücken verbinden, aber zur Wahrheit gehört auch, dass man Brücken hinter sich lassen kann", so die Senatorin für Wirtschaft und Innovation.

Isaac Newton zitierend, appellierte die Politikerin weniger Mauern und mehr Brücken zu bauen. Auch zum Wohle internationaler Beziehungen wie der zum diesjährigen Partnerland Lettland.

Als Botschafterin für ihr Land und als internationaler Star-Gast war Organistin Iveta Apkalna (47) geladen. In einer Dialogpredigt zusammen mit Hauptpastor Alexander Röder (63) sprach die Lettin voller Leidenschaft von ihrer Heimat und ihre eigenen Brücken dorthin, die sie stets durch ihre Musik aufbaue. Egal welche Nationalität ein Komponist habe, die Musikerin sehe bei jeder Note, die sie spiele, einen Menschen aus Lettland vor sich.

"Die Menschen sind das Wichtigste in unserem Land. Ich bin so stolz und glücklich, dass sie alle in den nächsten Tagen das Leben in diesem kleinen Land erleben können!"