Museum der Illusionen: Freier Eintritt für Singles am 11. November

Hamburg - Am Singles Day (am 11. November) haben Besucher die Möglichkeit im Museum der Illusionen in Hamburg neue Leute kennenzulernen, teilte das Museum selbst mit.

Nussin Armbrust (links), von der Community-Initiative "Mehr Zusammen", und Marie Jacobsen (rechts), vom Museum der Illusionen, sind für die Veranstaltung verantwortlich. © Museum der Illusionen Hamburg

Um ein Zeichen gegen Einsamkeit setzen, öffnet das Museum der Illusionen gemeinsam mit der Community-Intiative "Mehr Zusammen" seine Türen, um ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen.

Am internationalen Singles Day können bei der Veranstaltung Menschen zusammenkommen, um dem Gefühl vom Einsamsein entgegenzuwirken. Von 17 Uhr bis 19 Uhr sind Singles jeden Alters im Museum willkommen.

Bei dem Event nimmt die "Mehr-Zusammen-Community" gemeinsam an einem Erlebnisrundgang teil.

Die interaktive Ausstellung ist geprägt von optischen Täuschungen, spielerischen Entdecken und überraschenden Perspektiven - so sollen automatisch Gesprächsthemen entstehen.

Die Teilnahme für die "Mehr-Zusammen-Community" ist kostenfrei, allerdings müssen sich Interessierte vorab online anmelden.