Museum der Illusionen: Freier Eintritt für Singles am 11. November
Hamburg - Am Singles Day (am 11. November) haben Besucher die Möglichkeit im Museum der Illusionen in Hamburg neue Leute kennenzulernen, teilte das Museum selbst mit.
Um ein Zeichen gegen Einsamkeit setzen, öffnet das Museum der Illusionen gemeinsam mit der Community-Intiative "Mehr Zusammen" seine Türen, um ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen.
Am internationalen Singles Day können bei der Veranstaltung Menschen zusammenkommen, um dem Gefühl vom Einsamsein entgegenzuwirken. Von 17 Uhr bis 19 Uhr sind Singles jeden Alters im Museum willkommen.
Bei dem Event nimmt die "Mehr-Zusammen-Community" gemeinsam an einem Erlebnisrundgang teil.
Die interaktive Ausstellung ist geprägt von optischen Täuschungen, spielerischen Entdecken und überraschenden Perspektiven - so sollen automatisch Gesprächsthemen entstehen.
Die Teilnahme für die "Mehr-Zusammen-Community" ist kostenfrei, allerdings müssen sich Interessierte vorab online anmelden.
"Mehr Zusammen" plant weitere Veranstaltungen
Wer spontan an dem Event teilnehmen möchte, kann vor Ort ein Ticket zum regulären Preis kaufen. Erwachsene zahlen 15 Euro, ermäßigt kostet der Eintritt 13 Euro.
Zusätzlich können Besucher im Museum für die Community-Initiative "Mehr Zusammen" spenden, um so zukünftige Veranstaltungen zu ermöglichen. Als nächstes Event ist "Weihnachten nicht allein 2025" geplant.
Die Veranstaltung bietet einen Anlaufpunkt für Menschen, ohne soziale Kontakte an den Festtagen.
Titelfoto: Museum der Illusionen Hamburg