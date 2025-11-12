So viel will Hamburg für große ZDF-Silvesterparty blechen

Hamburg - Für Werbung durch die geplante ZDF-Silvestershow in Hamburg will die städtische Marketinggesellschaft 400.000 Euro netto an den Veranstalter zahlen.

Die große ZDF-Silvesterparty findet in diesem Jahr nicht in Berlin, sondern in Hamburg statt. Das sorgt allerdings nicht überall für Begeisterung. © Christoph Soeder/dpa

Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Der geschlossene Vertrag stehe unter dem Vorbehalt, dass die Veranstaltung genehmigt werde.

Bei dem Veranstalter handelt es sich um die Berliner TV-Produktionsfirma DEF Media, wie das ZDF auf Anfrage mitteilte. "Das ZDF erwirbt lediglich eine Lizenz für die exklusive Live-Übertragung", heißt es von der Rundfunkanstalt aus Mainz.

"Der Senat schmeißt öffentliche Gelder zum Fenster hinaus", kritisierte die Co-Fraktionsvorsitzende der Linken, Heike Sudmann (63), laut einer Mitteilung. Es sei lächerlich und durchschaubar, dass der Senat versuche, die Zahlung mit angeblichen Gegenleistungen zu begründen.

Die Wirtschaftsbehörde, die der Hamburg Marketing GmbH übergeordnet ist, teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass es sich bei der Show um eine privatwirtschaftlich organisierte Veranstaltung handle. Die Stadt sei weder Veranstalterin noch Mitveranstalterin.