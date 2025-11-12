So viel will Hamburg für große ZDF-Silvesterparty blechen

Die große ZDF-Silvesterparty findet in diesem Jahr nicht in Berlin, sondern in Hamburg statt. Die Hansestadt will dafür 400.000 an den Veranstalter zahlen.

Von Lukas Karl Müller

Hamburg - Für Werbung durch die geplante ZDF-Silvestershow in Hamburg will die städtische Marketinggesellschaft 400.000 Euro netto an den Veranstalter zahlen.

Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Der geschlossene Vertrag stehe unter dem Vorbehalt, dass die Veranstaltung genehmigt werde.

Bei dem Veranstalter handelt es sich um die Berliner TV-Produktionsfirma DEF Media, wie das ZDF auf Anfrage mitteilte. "Das ZDF erwirbt lediglich eine Lizenz für die exklusive Live-Übertragung", heißt es von der Rundfunkanstalt aus Mainz.

"Der Senat schmeißt öffentliche Gelder zum Fenster hinaus", kritisierte die Co-Fraktionsvorsitzende der Linken, Heike Sudmann (63), laut einer Mitteilung. Es sei lächerlich und durchschaubar, dass der Senat versuche, die Zahlung mit angeblichen Gegenleistungen zu begründen.

Die Wirtschaftsbehörde, die der Hamburg Marketing GmbH übergeordnet ist, teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass es sich bei der Show um eine privatwirtschaftlich organisierte Veranstaltung handle. Die Stadt sei weder Veranstalterin noch Mitveranstalterin.

"Ich betone daher erneut, dass die Veranstaltung auch nicht durch allgemeine Subventionen oder Zuschüsse aus Steuermitteln finanziert wird", sagte der Behördensprecher. Die Zahlung sei lediglich eine Gegenleistung für die Werbung, die unter anderem durch die "Platzierung Hamburgs in der Sendung für die Stadt" gemacht werde.

