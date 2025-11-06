Hamburger Winterdom startet mit drei neuen Attraktionen

Hamburg - Mit 52 Fahrgeschäfte, drei Neuheiten und zahlreichen Events startet der Hamburger Winterdom an diesem Freitag.

Der Hamburger Winterdom begeistert seine Besucher mit 52 Fahrgeschäften. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Neben den bekannten Fahrgeschäften sollen laut Veranstalter in diesem Jahr auch drei Neuheiten präsentiert werden: Die bis zu 130 km/h schnelle "Tiki Taki"-XXL-Schaukel, das 50 Meter hohe Loopingkarussell "Anubis" und "Diablos Residenz", eine der längsten mobilen Geisterbahnen in Europa.

Unter den 52 Fahrgeschäften sollen sich drei Achterbahnen und 18 kinderfreundliche Geschäfte befinden.

An jedem Mittwoch bieten die Fahrgeschäfte Ermäßigungen von 30 Prozent, wie Sascha Belli vom Schaustellerverband Hamburg sagt.

Die Preise für den Winterdom seien innerhalb der Saison stabil geblieben. Das könne man für das nächste Jahr allerdings nicht garantieren.