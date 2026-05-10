Nach drei Tagen Party: Hafengeburtstag endet mit bunter Schiffsparade

Hamburg - Der 837. Hamburger Hafengeburtstag ist mit einer bunten Auslaufparade der Schiffe zu Ende gegangen.

Mit einer großen Auslaufparade verlassen die Gastschiffe den Hamburger Hafen. © Markus Scholz/dpa

Die zahlreichen Großsegler, historischen Schiffe und Einsatzboote, die für das Wochenende aus aller Welt in die Hansestadt gekommen waren, zogen mit großen Wasserfontänen davon.

Die musikalische Begleitung wurde dabei von einem dröhnenden Konzert aus etlichen Schiffshupen übertönt.