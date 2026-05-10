Nach drei Tagen Party: Hafengeburtstag endet mit bunter Schiffsparade
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Von Lilli Förter
Hamburg - Der 837. Hamburger Hafengeburtstag ist mit einer bunten Auslaufparade der Schiffe zu Ende gegangen.
Die zahlreichen Großsegler, historischen Schiffe und Einsatzboote, die für das Wochenende aus aller Welt in die Hansestadt gekommen waren, zogen mit großen Wasserfontänen davon.
Die musikalische Begleitung wurde dabei von einem dröhnenden Konzert aus etlichen Schiffshupen übertönt.
Das Hafenfest lockte in diesem Jahr rund 1,1 Millionen Besucher und insgesamt mehr als 250 Schiffe nach Hamburg, wie der Veranstalter mitteilte.
Titelfoto: Markus Scholz/dpa