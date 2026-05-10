Nach drei Tagen Party: Hafengeburtstag endet mit bunter Schiffsparade

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Zwischen Weltrekord und Festivalstimmung: Nach drei Tagen maritimer Party an der Elbe endet der Hamburger Hafengeburtstag mit der Auslaufparade.

Von Lilli Förter

Hamburg - Der 837. Hamburger Hafengeburtstag ist mit einer bunten Auslaufparade der Schiffe zu Ende gegangen.

Mit einer großen Auslaufparade verlassen die Gastschiffe den Hamburger Hafen.
Mit einer großen Auslaufparade verlassen die Gastschiffe den Hamburger Hafen.  © Markus Scholz/dpa

Die zahlreichen Großsegler, historischen Schiffe und Einsatzboote, die für das Wochenende aus aller Welt in die Hansestadt gekommen waren, zogen mit großen Wasserfontänen davon.

Die musikalische Begleitung wurde dabei von einem dröhnenden Konzert aus etlichen Schiffshupen übertönt.

Mit der großen Auslaufparade endet der offizielle Teil des Hamburger Hafengeburtstages.
Mit der großen Auslaufparade endet der offizielle Teil des Hamburger Hafengeburtstages.  © Markus Scholz/dpa
In Reihe und Glied machen sich die Schiffe aus dem Hamburger Hafen auf.
In Reihe und Glied machen sich die Schiffe aus dem Hamburger Hafen auf.  © Markus Scholz/dpa
Viele Schaulustige lassen sich das Auslaufen der Schiffe aus dem Hamburger Hafen nicht entgehen.
Viele Schaulustige lassen sich das Auslaufen der Schiffe aus dem Hamburger Hafen nicht entgehen.  © Markus Scholz/dpa

Das Hafenfest lockte in diesem Jahr rund 1,1 Millionen Besucher und insgesamt mehr als 250 Schiffe nach Hamburg, wie der Veranstalter mitteilte.

Titelfoto: Markus Scholz/dpa

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