Hafengeburtstag bricht Weltrekord: Größte schwimmende Bühne
Von Lilli Förter, Svenja-Marie Kahl
Hamburg - Mit rund 1,1 Millionen Besuchern endet am Sonntag der 837. Hafengeburtstag. Drei Tage lang feierten die Gäste gemeinsam den Hamburger Hafen - und brachen einen Weltrekord.
Den Rahmen bildete wie immer die traditionelle Ein- und Auslaufparade. Eine Art Festivalatmosphäre auf dem Wasser kam am Samstagabend auf: mit Musik-Acts wie Ben Zucker, DJ Topic, Elif, Michael Schulte und Max Giesinger feierten die Besucher bis zum traditionellen Feuerwerk hinein.
Am Abend wartete dann auf der Bühne vor den Landungsbrücken noch ein offizieller Weltrekordversuch – mit Erfolg.
Ganz nebenbei sorgte die "Elbe in Concert"-Bühne noch für einen Weltrekord: Als größte, temporär aufgebaute schwimmende Bühne der Welt geht diese in das Guinness-Buch der Rekorde ein.
Ein Team von Guinness World Records kam bei einer Messung auf knapp über 2364 Quadratmeter Fläche – 64 mehr als der vergangene Rekordhalter.
Hafengeburtstag endet am Sonntag mit Highlight
Insgesamt gab es elf Open-Air-Bühnen auf denen die Besucher kostenfreie Konzerte erleben konnten. Auch eine Drohnenshow sorgte für ein Highlight am Hamburger Himmel.
Die Hafenstadt Liverpool war in diesem Jahr als internationaler Partner zu Gast. Durch ihr eigenes Kulturprogramm und mit vielen Ständen konnten die Besucher in das Flair der britischen Stadt eintauchen.
Neben Rettungsübungen auf dem Wasser und dem Schlepperballett hatten Gäste die Chance viele der Schiffe an Bord zu besuchen.
Am Sonntagnachmittag endet der Hamburger Hafengeburtstag mit der großen Auslaufparade.
Bis zum Abend können die Besucher jedoch weiterhin die bunte Hafenmeile besuchen und die historischen Schiffe erkunden.
Erstmeldung 9. Mai um 22.15 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10. Mai 15.09 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Nicolai Semrau/Hamburg Messe und Congress GmbH/obs, Markus Scholz/dpa