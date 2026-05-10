Hafengeburtstag bricht Weltrekord: Größte schwimmende Bühne

Hamburg - Mit rund 1,1 Millionen Besuchern endet am Sonntag der 837. Hafengeburtstag . Drei Tage lang feierten die Gäste gemeinsam den Hamburger Hafen - und brachen einen Weltrekord.

Die schwimmende Bühne hat am Samstagabend den Guiness-World-Rekord als größte, temporär aufgebaute schwimmende Bühne gebrochen. (Archivbild) © Nicolai Semrau/Hamburg Messe und Congress GmbH/obs

Den Rahmen bildete wie immer die traditionelle Ein- und Auslaufparade. Eine Art Festivalatmosphäre auf dem Wasser kam am Samstagabend auf: mit Musik-Acts wie Ben Zucker, DJ Topic, Elif, Michael Schulte und Max Giesinger feierten die Besucher bis zum traditionellen Feuerwerk hinein.

Am Abend wartete dann auf der Bühne vor den Landungsbrücken noch ein offizieller Weltrekordversuch – mit Erfolg.

Ganz nebenbei sorgte die "Elbe in Concert"-Bühne noch für einen Weltrekord: Als größte, temporär aufgebaute schwimmende Bühne der Welt geht diese in das Guinness-Buch der Rekorde ein.

Ein Team von Guinness World Records kam bei einer Messung auf knapp über 2364 Quadratmeter Fläche – 64 mehr als der vergangene Rekordhalter.