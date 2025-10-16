Partei will ZDF-Silvesterparty verhindern: Wird die große Sause doch noch abgesagt?

Hamburg - Dieses Thema sorgt für Zündstoff! Nur noch knapp zweieinhalb Monate bis Neujahr. Die berühmte ZDF- Silvesterparty soll anstatt am Brandenburger Tor in Berlin in diesem Jahr in der HafenCity stattfinden. Doch eine Partei hat klar etwas dagegen und will das Spektakel verhindern.

Die große ZDF-Silvesterparty soll in diesem Jahr von Berlin nach Hamburg umziehen. Die Linken haben etwas dagegen. © Christoph Soeder/dpa

Bereits vergangene Woche forderte Heike Sudmann (63), Co-Vorsitzende der Bürgschaftsfraktion der Linken, den Senat auf, die Verhandlungen zur großen ZDF-Silvesterparty im Überseequartier in der Hamburger HafenCity "umgehend zu stoppen".

In einem öffentlichen Antrag der Partei wird der Senat scharf kritisiert. "Unser Bezirk braucht keine Inszenierung! [...] Berlin hat erkannt, dass die ZDF-Silvesterparty ein teures Spektakel ohne echten Mehrwert ist, und verzichtet. Doch der Hamburger Senat steht schon in den Startlöchern", heißt es.

Linken-Fraktionsmitglied Antonia Ivankovic (32) betonte außerdem gegenüber dem Hamburger Abendblatt, dass die Bewohner des Quartiers bei dieser Entscheidung völlig außen vor gelassen würden. "Dass der Bürgermeister es nicht für nötig gehalten hat, vorher [...] mit den Anwohnern [oder] dem Netzwerk HafenCity oder mit der Bezirksversammlung zu sprechen, finden wir unmöglich!"

Schließlich würden die Bewohner des Stadtteils nahe der Elbe seit Jahren bereits unter der "Dauerbelastung durch Großevents wie den Hafengeburtstag und die Cruise Days" leiden.