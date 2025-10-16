 803

Partei will ZDF-Silvesterparty verhindern: Wird die große Sause doch noch abgesagt?

Die ZDF-Silvesterparty soll anstatt in Berlin in diesem Jahr in Hamburg stattfinden. Doch die Links-Partei hat etwas dagegen und will das Spektakel verhindern.

Von Alice Nägle

Hamburg - Dieses Thema sorgt für Zündstoff! Nur noch knapp zweieinhalb Monate bis Neujahr. Die berühmte ZDF-Silvesterparty soll anstatt am Brandenburger Tor in Berlin in diesem Jahr in der HafenCity stattfinden. Doch eine Partei hat klar etwas dagegen und will das Spektakel verhindern.

Die große ZDF-Silvesterparty soll in diesem Jahr von Berlin nach Hamburg umziehen. Die Linken haben etwas dagegen.
Die große ZDF-Silvesterparty soll in diesem Jahr von Berlin nach Hamburg umziehen. Die Linken haben etwas dagegen.  © Christoph Soeder/dpa

Bereits vergangene Woche forderte Heike Sudmann (63), Co-Vorsitzende der Bürgschaftsfraktion der Linken, den Senat auf, die Verhandlungen zur großen ZDF-Silvesterparty im Überseequartier in der Hamburger HafenCity "umgehend zu stoppen".

In einem öffentlichen Antrag der Partei wird der Senat scharf kritisiert. "Unser Bezirk braucht keine Inszenierung! [...] Berlin hat erkannt, dass die ZDF-Silvesterparty ein teures Spektakel ohne echten Mehrwert ist, und verzichtet. Doch der Hamburger Senat steht schon in den Startlöchern", heißt es.

Linken-Fraktionsmitglied Antonia Ivankovic (32) betonte außerdem gegenüber dem Hamburger Abendblatt, dass die Bewohner des Quartiers bei dieser Entscheidung völlig außen vor gelassen würden. "Dass der Bürgermeister es nicht für nötig gehalten hat, vorher [...] mit den Anwohnern [oder] dem Netzwerk HafenCity oder mit der Bezirksversammlung zu sprechen, finden wir unmöglich!"

Hamburg: Hamburg Flughafen: Wohin fliegen die Urlauber in den Herbstferien am liebsten?
Hamburg Hamburg Flughafen: Wohin fliegen die Urlauber in den Herbstferien am liebsten?

Schließlich würden die Bewohner des Stadtteils nahe der Elbe seit Jahren bereits unter der "Dauerbelastung durch Großevents wie den Hafengeburtstag und die Cruise Days" leiden.

Bezirksamtsleiter soll es richten

Die große ZDF-Silvesterparty ist in diesem Jahr am Überseequartier in Hamburg geplant.
Die große ZDF-Silvesterparty ist in diesem Jahr am Überseequartier in Hamburg geplant.  © Georg Wendt/dpa

Nun soll sich Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer (43, SPD), der Sache annehmen und den Senat überzeugen, das Party-Vorhaben noch zu stoppen, so Die Linke.

Das voraussichtlich eingeplante Geld für die ZDF-Silvestershow solle lieber für die Belange des Bezirks eingesetzt werden.

Dass die Linken statt einer großen Neujahrsfeier doch noch einen Erfolg feiern werden, sei aber gering. Schließlich scheinen sich CDU, FDP, SPD und auch die Grünen grundsätzlich einig darüber zu sein, der Silvesterparty eine Chance zu geben.

Fall "White Tiger": Anklage wegen Mordes erhoben
Hamburg Crime Fall "White Tiger": Anklage wegen Mordes erhoben

Auch wenn Letztere bislang als Einzige zumindest Skepsis zeigen - den Antrag der Linken befürworten sie dennoch nicht.

Titelfoto: Christoph Soeder/dpa

Mehr zum Thema Hamburg Veranstaltungen & Freizeit: