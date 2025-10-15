Schwerer Crash in Hamburg: Zwei Verletzte bei heftigem Zusammenstoß

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt ! Am Mittwochvormittag krachten zwei beteiligte Autos gegeneinander.

Am Mittwoch sind in Hamburg bei einem Unfall zwei Autos zusammengekracht. © CityNews TV

Die Einsatzkräfte seien gegen kurz vor 11 Uhr am Mittwochvormittag alarmiert worden, so ein Sprecher der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

An der Kreuzung Kattensteert/Legienstrasse im Hamburger Stadtteil Horn kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander, so der Sprecher weiter.

Durch den Aufprall seien beide Fahrer jeweils leicht verletzt und daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.