Schwerer Crash in Hamburg: Zwei Verletzte bei heftigem Zusammenstoß
Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt! Am Mittwochvormittag krachten zwei beteiligte Autos gegeneinander.
Die Einsatzkräfte seien gegen kurz vor 11 Uhr am Mittwochvormittag alarmiert worden, so ein Sprecher der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
An der Kreuzung Kattensteert/Legienstrasse im Hamburger Stadtteil Horn kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander, so der Sprecher weiter.
Durch den Aufprall seien beide Fahrer jeweils leicht verletzt und daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.
Wie genau es zu dem Crash kam, sei noch unklar. Auch zu Straßensperrungen sei dem Sprecher bislang nichts bekannt gewesen. Allerdings sei von "nicht mehr fahrbereiten Autos" die Rede gewesen, weshalb Sperrungen an der Unfallstelle nicht auszuschließen seien.
