Schnee in Hamburg: Hier kommen Schlittenfahrer auf ihre Kosten
Hamburg - Schnee in der Hansestadt! Die einen fluchen, die anderen freut es. An welchen Orten in Hamburg Rodler auf ihre Kosten kommen erfahrt Ihr hier.
Das neue Jahr beginnt mit einem Schneesturm und sorgt für Chaos im Hamburger Straßenverkehr.
Laut dem Deutschen Wetterdienst soll Hamburg mindestens noch das ganze Wochenende über in eine weiße Schneedecke gehüllt sein. Doch das Winterwetter hat auch seine guten Seiten.
Neben Schneeballschlachten und Schneemännerbauen können endlich mal wieder die Schlitten aus den Kellern geholt werden.
Die Hansestadt hat auch ohne Gebirge ein paar "Rodelberge" aufzuweisen.
In den verschiedenen Stadtteilen von Hamburg gibt es sanftere Hügel für die Kleinen und Familien bis hin zu anspruchsvolleren Abfahrten für wagemutigere Rodler, die die Stadt Hamburg empfiehlt.
Besonders der Elbhang von der Elbchaussee hinunter zur Elbe ist ein beliebter Ort zum Schlittenfahren.
Beliebte Orte zum Schlittenfahren
- Altonaer Volkspark: Die verschiedenen Waldwege haben die ein oder andere hügelige Stelle parat. Da es nicht nur einen Abhang gibt, können Rodler sich gegenseitig aus dem Weg gehen. Diese "Rodelpisten" sind allgemein familienfreundlich.
- Bergedorfer Gehölz, am Doktorberg: Die Rodelbahn ist 1000 Meter lang und damit die längste Piste in der Hansestadt. Allerdings weist sie auch ein starkes Gefälle und einige Kurven auf, weswegen diese Stelle eher für fortgeschrittene Schlittenfahrer geeignet ist.
- Harburger Berge: Hamburgs eigene Berglandschaft – hier gibt es verschiedene Abschnitte, um mit den Schlitten hinunterzusausen. Der höchste Punkt des Berges liegt bei 155 Metern. Da die Berglandschaft sehr weitläufig ist, können sich eifrige Rodler, sowohl Groß als auch Klein, gut aus dem Weg gehen.
- Öjendorfer Park in Billstedt: Am Ende des Sees, in Richtung Süden, am Berg gibt es mehrere Streckenverläufe in verschiedene Richtungen, die man prima zum Schlittenfahren nutzen kann. Die verschiedenen Wege sind unterschiedlich steil und lang, so ist für jeden etwas dabei.
- Schinkels Park in Blankenese: Hier gibt es Schlittenfahren für Fortgeschrittene. Verschieden lange und steile Strecken warten hier auf waghalsige Fahrer. Für Kinder sind die Bahnen eher nicht geeignet.
Weitere Rodelstrecken in Hamburg
- Amsinickpark in Stellingen
- Baurs Park in Blankenese
- Bolivarpark in Harvestehude
- Donners Park in Ottensen
- Rosengarten in Ottensen
- Ependorfer Park am UKE
- Schanzenpark
- Hammer Park
- Heimfelder Horst
- Hindenburgpark in Othmarschen
- Horner Park
- Innocentiapark, Havestehude
- Jenischpark, Klein Flottbek
- Jugendpark, Langenhorn
- Lise-Meitner-Park, Groß Flottbek
- Reemtsmapark, Othmarschen
- Reiherberg, Harburg
- Volksdorfer Wald, Meilenbergweg
- Wesselhoeftpark, Klein Flottbek
- Ziegelei-Teich, Groß Flottbek
In der Hansestadt gibt es mehr "bergige" Orte und damit Rodelmöglichkeiten als vielleicht gedacht ...
Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa