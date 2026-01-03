Schnee in Hamburg: Hier kommen Schlittenfahrer auf ihre Kosten

Hamburg - Schnee in der Hansestadt! Die einen fluchen, die anderen freut es. An welchen Orten in Hamburg Rodler auf ihre Kosten kommen erfahrt Ihr hier.

Das ganze Wochenende über soll es in Hamburg winterlich bleiben. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Das neue Jahr beginnt mit einem Schneesturm und sorgt für Chaos im Hamburger Straßenverkehr.

Laut dem Deutschen Wetterdienst soll Hamburg mindestens noch das ganze Wochenende über in eine weiße Schneedecke gehüllt sein. Doch das Winterwetter hat auch seine guten Seiten.

Neben Schneeballschlachten und Schneemännerbauen können endlich mal wieder die Schlitten aus den Kellern geholt werden.

Die Hansestadt hat auch ohne Gebirge ein paar "Rodelberge" aufzuweisen.

In den verschiedenen Stadtteilen von Hamburg gibt es sanftere Hügel für die Kleinen und Familien bis hin zu anspruchsvolleren Abfahrten für wagemutigere Rodler, die die Stadt Hamburg empfiehlt.

Besonders der Elbhang von der Elbchaussee hinunter zur Elbe ist ein beliebter Ort zum Schlittenfahren.