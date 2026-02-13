"Der Teufel trägt Prada" Musical: Hamburg wird zur Fashionshow

Hamburg - Ungefähr 20 Jahre nach dem Kinoerfolg feiert " Der Teufel trägt Prada " sein Comeback in Hamburg .

Ab Dezember 2026 ist das Musical "Der Teufel trägt Prada" in Hamburg zu sehen. © Stage Entertainment/Matt Crockett

Schon im Dezember 2026 ist die Deutschlandpremiere des Musicals in der Neuen Flora geplant. Die Geschichte verbinde Glamour, große Emotionen und ikonische Charaktere, so Stage Entertainment.

Die Musik zum Musical schrieb kein Geringerer als Weltstar Elton John. Glamouröse Kostüme und pointiert-bissige Dialoge sollen ein emotionales sowie schillerndes Showerlebnis versprechen.

Der Film genießt mittlerweile Kultstatus, auf dem die Bühnenadaption basiert. Der zweite Teil von "Der Teufel trägt Prada" wird Ende April in den Kinos Erscheinen.

Laut Stage Entertainment verbinde die Geschichte des Musicals Mode, Macht und Moral und erzähle zeitlos von Karriereambitionen, Selbstfindung und dem Preis des Erfolgs.