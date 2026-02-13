"Der Teufel trägt Prada" Musical: Hamburg wird zur Fashionshow
Hamburg - Ungefähr 20 Jahre nach dem Kinoerfolg feiert "Der Teufel trägt Prada" sein Comeback in Hamburg.
Schon im Dezember 2026 ist die Deutschlandpremiere des Musicals in der Neuen Flora geplant. Die Geschichte verbinde Glamour, große Emotionen und ikonische Charaktere, so Stage Entertainment.
Die Musik zum Musical schrieb kein Geringerer als Weltstar Elton John. Glamouröse Kostüme und pointiert-bissige Dialoge sollen ein emotionales sowie schillerndes Showerlebnis versprechen.
Der Film genießt mittlerweile Kultstatus, auf dem die Bühnenadaption basiert. Der zweite Teil von "Der Teufel trägt Prada" wird Ende April in den Kinos Erscheinen.
Laut Stage Entertainment verbinde die Geschichte des Musicals Mode, Macht und Moral und erzähle zeitlos von Karriereambitionen, Selbstfindung und dem Preis des Erfolgs.
"Der Teufel trägt Prada": Im Dezember in der Neuen Flora
Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Journalistin Andy Sachs, die einen Job beim renommierten Modemagazin "Runway" ergattert. Nun soll sie für die meist gefürchtete Ikone der Modewelt arbeiten: Chefredakteurin Miranda Priestly.
Um ihren Anforderungen zu entsprechen, opfert Andy immer mehr von ihrem Privatleben und verliert sich in der Welt des Glamours.
Doch am Ende stellt sich die Frage, was wichtiger ist: Erfolg oder die eigenen Werte?
Bis Ende Oktober wird im Stage Theater Neue Flora noch Disneys Musical "Tarzan" zu sehen sein. Dann macht der Dschungel Platz für den Laufsteg.
Titelfoto: Stage Entertainment/Matt Crockett