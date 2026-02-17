Schneefall sorgt für Glätte in Hamburg und Umland

Nahe der Elbe soll es am Dienstag wieder kräftige Schneeschauer geben. © Bodo Marks/dpa

Für das winterliche Wetter sorgen Tiefausläufer über Hamburg und Schleswig-Holstein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei soll es flächendeckend bedeckt und kalt bleiben.

Im Laufe des Dienstags soll es laut DWD zwar etwas wärmer werden, auch wenn die Temperaturen unter null Grad Celsius bleiben.

In Hamburg sind seit den frühen Morgenstunden mehrere Hundert Einsatzkräfte des Winterdienstes der Stadtreinigung im Einsatz. Bisher sei es durch die glatten Straßen noch zu wenig Unfällen gekommen.

Am Dienstag soll der Schneefall andauern und sich am Abend nahe der Elbe teilweise in kräftige Schneeschauer verwandelt, wie der DWD mitteilte.