Stargast Peter Maffay und weitere Highlights bei den Hamburg Harley Days

Hamburg - Kommendes Wochenende ist es so weit: Die Hamburg Harley Days sind zurück an der Elbe. Neben besonderen Neuerungen kommt in diesem Jahr auch Musiker Peter Maffay (75) zum größten Motorrad-City-Event Europas. Allerdings nicht um zu singen.

Die besten Schauplätze gibt es an den Landungsbrücken, auf der Reeperbahn sowie am Baakenhafen.

Ob die Blondine und der "Über sieben Brücken musst du gehen"-Interpret, der sich ebenfalls bereits als großer Fan der Bikes aus Milwaukee outete, beim Fahren eine gute Figur machen werden, können Fans am Sonntag ab 14 Uhr beobachten. Los geht die 30 Kilometer lange Strecke durch Hamburg am Großmarkt.

Mit ein Highlight des Biker-Wochenendes ist die große Parade am Sonntag. Nachdem es 2022 nicht geklappt hatte, schwingt sich Peter Maffay gemeinsam mit vielen weiteren Harley-Fans dieses Mal aber auf alle Fälle aufs Motorrad, wie Jascha Bergmann, Geschäftsführer der organisierenden Agentur, der bergmanngruppe, bei der Pressekonferenz am Dienstag freudig verkündete.

Murat Uzun (l.), Geschäftsführer von Harley-Davidson-Nord und Jascha Bergmann, Geschäftsführer der bergmanngruppe bei der Pressekonferenz am Dienstag. © Alice Nägle/TAG24

Ein weiteres Highlight, sowie eine Neuerung der diesjährigen Harley Days stellt eine ganz neue geladene Zielgruppe an Motorrad-Fans dar - die sogenannten "Clubstyler".

Diese Gruppe definiere sich nicht mehr über Lederkleidung und Rockmusik. Viel mehr präsentieren sich diese Biker in Shorts und Tennissocken - und das besonders auf Social-Media.

Eine ganz unerwartete, aber für die Zukunft wichtige Zielgruppe, wie Murat Uzun, Geschäftsführer von Harley-Davidson-Nord, betonte.

"Das ist eine Szene, die für kulturelles Gut mit einem neuen Impuls steht. Das ist was Tolles, das ist was Buntes, das ist was Vielfältiges, das ist was Spannendes."

Bunt, vielfältig und spannend soll deshalb auch das Programm in diesem Jahr werden. Neben einem Tattoo-Angebot wie im vergangenen Jahr und der klassischen Stuntshow, wird es von Freitag bis Sonntag auch einen Bike-Gebrauchtmarkt, eine Shisha-Bar und einen Fotospot vor einer riesigen Graffiti-Leinwand geben. Dazu ist das gesamte Wochenende für musikalische Stimmung durch verschiedene Live-Acts gesorgt.