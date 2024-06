Hamburger TattooTage erstmals Teil von Großevent

Hamburg - Tausende von Fans freuen sich auch dieses Jahr auf die 19. Harley Days , die vom 28. bis zum 30. Juni in Hamburg stattfinden. Musik, BBQ, gute Laune und natürlich ganz viele Motorräder sorgen für ein buntes Programm auf dem Großmarkt . In diesem Jahr hält das Event aber noch ein besonderes Special bereit, das auch die Tattoo-Freunde anziehen wird.

Tina Hunderfarben (40) kommt als Tätowiererin zu den Harley Days. © Tag24/Trinity Schlosser

Tina Hundertfarben (40) hat ihr eigenes Tattoo Studio in der Hamburger Schanze, ist jetzt seit 17 Jahren Tattoo Artist und liebt ihren Job. "Es ist damals nicht so einfach gewesen", sagt die 40-Jährige. Doch ihr Durchhaltevermögen und ihre Liebe zu ihrem Traum haben sich ausgezahlt.

Während einer Reise in Spanien hat die damals Zwanzigjährige andere Touristen tätowiert und somit ihre Karriere gestartet.

Vom 23. bis zum 25. Februar war sie erstmals bei den Hamburger TattooTagen in den Hamburger Messehallen dabei. Ein Erlebnis, das sie niemals vergessen wird und ein Highlight für jeden ist, der Tattoos liebt oder gerade damit anfängt. Auch diejenigen, die noch keines haben, sich beraten lassen und erste Eindrücke gewinnen wollen, sind zu diesem Event herzlich eingeladen.

Denn das Motto der TattooTage lautet "All Bodys Are Welcome". Ein Spruch, den man diesen Sommer auch öfter auf den Hamburger Harley Days hören wird.