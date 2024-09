15.09.2024 13:59 Tausende Besucher bei der Theaternacht in Hamburg

Seit 20 Jahren wird in Hamburg mit der Theaternacht Hamburg in die neue Spielzeit gestartet. Dabei feierten die Besucher teils bis in die frühen Morgenstunden.

Hamburg - Unter dem Motto "Deine Stadt, deine Bühnen, deine Nacht!" haben in der Nacht mehr als 30 Theater in Hamburg ihre Türen zum 20. Jubiläum der Theaternacht geöffnet. Die Theaternacht in Hamburg, die jährlich die neue Spielzeit eröffnet, feierte in diesem Jahr 20. Jubiläum. © Rabea Gruber/dpa Rund 8600 Besucherinnen und Besucher feierten den Auftakt der Theatersaison 2024/25, wie ein Sprecher der Theaternacht sagte. Die Party sei bis in die frühen Morgenstunden gegangen.

Insgesamt wurden nach Angaben des Sprechers über 200 Programmpunkte präsentiert. Dabei standen auf dem Programm Premierenvorschauen, Einblicke hinter die Kulissen des Theaterbetriebes, Gespräche mit Künstlern, Workshops und Kostümversteigerungen, wie die Veranstalter mitteilten. Unter anderem stellten sich der neue Ballettintendant Demis Volpi und Solisten des Hamburg Balletts in der Staatsoper vor.

Titelfoto: Rabea Gruber/dpa