Triathlon in Hamburg: In diesen Gebieten ist am Wochenende kein Durchkommen

Hamburg - Wegen des 24. "World Triathlon Hamburg" kommt es in der Hansestadt am Wochenende zu Verkehrsbehinderungen.

Der Triathlon sorgt schon ab Freitagvormittag für Sperrungen. © Georg Wendt/dpa

Erste Straßen werden schon am Freitagvormittag ab 10 Uhr gesperrt, teilt die Polizei mit. An dem Sportevent nehmen sowohl Profis als auch zahlreiche Breitensportler teil.

Wegen der Sportveranstaltung muss demnach insbesondere im Innenstadtbereich sowie entlang der Wettkampfstrecken mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Umfangreiche Straßensperrungen werden in der Innenstadt, westlich der Außenalster sowie im westlichen Stadtgebiet bis zur Ecke Palmaille/Max-Brauer-Allee eingerichtet.

Besuchern der betroffenen Bereiche empfiehlt die Polizei, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, vor allem mit U- und S-Bahn.