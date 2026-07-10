Triathlon in Hamburg: In diesen Gebieten ist am Wochenende kein Durchkommen
Von Christian Risch
Hamburg - Wegen des 24. "World Triathlon Hamburg" kommt es in der Hansestadt am Wochenende zu Verkehrsbehinderungen.
Erste Straßen werden schon am Freitagvormittag ab 10 Uhr gesperrt, teilt die Polizei mit. An dem Sportevent nehmen sowohl Profis als auch zahlreiche Breitensportler teil.
Wegen der Sportveranstaltung muss demnach insbesondere im Innenstadtbereich sowie entlang der Wettkampfstrecken mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.
Umfangreiche Straßensperrungen werden in der Innenstadt, westlich der Außenalster sowie im westlichen Stadtgebiet bis zur Ecke Palmaille/Max-Brauer-Allee eingerichtet.
Besuchern der betroffenen Bereiche empfiehlt die Polizei, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, vor allem mit U- und S-Bahn.
Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden rate man, die gesperrten Bereiche weiträumig zu umfahren. Die Polizei werde während der Veranstaltung über die Rundfunksender über die aktuelle Verkehrslage informieren.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa