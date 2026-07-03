Ohne HSV-Stars aber mit Dino Hermann: Einkaufszentrum wird zur großen Fan-Arena

Hamburg - Während die Bundesliga Sommerpause macht, können HSV-Fans am Samstag trotzdem ein blau-weißes Stadiongefühl erleben: Das "ELBE" Einkaufszentrum verwandelt sich am 4. Juli beim "HSV Sports Day" in eine große Sport- und Erlebniswelt für die ganze Familie.

HSV-Maskottchen Dino Hermann ist der Stargast des Aktionstags. © PR

Von 11 bis 19 Uhr dreht sich im Einkaufszentrum an der Osdorfer Landstraße alles um den Hamburger SV. Besucher können zahlreiche Sportarten ausprobieren.

Zwar müssen die Rothosen-Anhänger auf ihre Stars verzichten, mit dabei sind dafür aber HSV-Maskottchen Dino Hermann sowie Stadionsprecher Christian 'Stübi' Stübinger (Radio Hamburg), der durch das Programm führt.

Sportliche Besucher können sich neben fußballerischen Aktivitäten wie Torwandschießen oder Ballhochhalten auch beim Bowling oder Eishockey und Boxen messen. Wer erfolgreich ist, darf sich Hoffnungen auf Preise wie Centergutscheine oder Dino-Hermann-Plüschfiguren machen.

"Wir möchten mit diesem HSV-Familientag unseren Besucherinnen und Besuchern – ob groß oder klein – ein besonderes Erlebnis schenken", sagt Centermanager Gerhard Löwe über die Aktion.

Gemeinsam mit dem HSV wolle man zeigen, dass der Verein weit mehr als Fußball biete und Menschen jeden Alters zum Mitmachen begeistern könne.