Ohne HSV-Stars aber mit Dino Hermann: Einkaufszentrum wird zur großen Fan-Arena

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Das "ELBE" Einkaufszentrum verwandelt sich am Samstag (4. Juli) beim "HSV Sports Day" in eine große Sport- und Erlebniswelt für die ganze Familie.

Von Alice Nägle

Hamburg - Während die Bundesliga Sommerpause macht, können HSV-Fans am Samstag trotzdem ein blau-weißes Stadiongefühl erleben: Das "ELBE" Einkaufszentrum verwandelt sich am 4. Juli beim "HSV Sports Day" in eine große Sport- und Erlebniswelt für die ganze Familie.

HSV-Maskottchen Dino Hermann ist der Stargast des Aktionstags.
HSV-Maskottchen Dino Hermann ist der Stargast des Aktionstags.  © PR

Von 11 bis 19 Uhr dreht sich im Einkaufszentrum an der Osdorfer Landstraße alles um den Hamburger SV. Besucher können zahlreiche Sportarten ausprobieren.

Zwar müssen die Rothosen-Anhänger auf ihre Stars verzichten, mit dabei sind dafür aber HSV-Maskottchen Dino Hermann sowie Stadionsprecher Christian 'Stübi' Stübinger (Radio Hamburg), der durch das Programm führt.

Sportliche Besucher können sich neben fußballerischen Aktivitäten wie Torwandschießen oder Ballhochhalten auch beim Bowling oder Eishockey und Boxen messen. Wer erfolgreich ist, darf sich Hoffnungen auf Preise wie Centergutscheine oder Dino-Hermann-Plüschfiguren machen.

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"Wir möchten mit diesem HSV-Familientag unseren Besucherinnen und Besuchern – ob groß oder klein – ein besonderes Erlebnis schenken", sagt Centermanager Gerhard Löwe über die Aktion.

Gemeinsam mit dem HSV wolle man zeigen, dass der Verein weit mehr als Fußball biete und Menschen jeden Alters zum Mitmachen begeistern könne.

Der "HSV Sports Day" findet anlässlich der 60. jährigen Feierlichkeiten des "ELBE" Einkaufszentrum statt.
Der "HSV Sports Day" findet anlässlich der 60. jährigen Feierlichkeiten des "ELBE" Einkaufszentrum statt.  © Madita Eggers/TAG24

Große HSV-Parade quer durchs Einkaufszentrum

Stadionsprecher Christian 'Stübi' Stübinger wird durch das Programm führen.
Stadionsprecher Christian 'Stübi' Stübinger wird durch das Programm führen.  © PR

Gerade für die kleinen Fans soll es einiges zu erleben geben: Die Cheer-&-Dance-Abteilung des HSV zeigt ihr Können und bietet außerdem Kinderschminken mit HSV-Motiven an. Ein weiteres Highlight ist die Lesung mit Dino Hermann, der Geschichten aus seinen Abenteuern erzählt.

Um 15 Uhr zieht dann eine große HSV-Fan-Parade mit Kindern, Fahnen und "Stübi" durch das Center. Auch der Stadionsprecher freut sich auf den Familientag: "Ich freue mich über alle, die die Raute im Herzen tragen – und am besten auch auf dem Trikot. Hier kann jeder erleben, wie viel Spaß Sport macht."

Zum Abschluss des Aktionstags wartet um 17.30 Uhr eine große Verlosung. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von rund 1000 Euro, darunter ein handsigniertes HSV-Trikot der Saison 2025/26, Stadionführungen und Centergutscheine.

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Der "HSV Sports Day" ist Teil der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des ELBE Einkaufszentrums, das noch bis Oktober mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen Jubiläum feiert.

Titelfoto: Bildmontage: Madita Eggers/TAG24, PR

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