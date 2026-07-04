Trotz Schietwetter: Tausende Teilnehmer feiern Schlagermove in Hamburg
Von Judith Bootsmann
Hamburg - Auch typisches Hamburger Schietwetter kann ihnen nichts anhaben: Mit Regenschirmen und durchsichtigen Regencapes über ihren bunten Outfits im Stil der 1970er Jahre haben Tausende in Hamburg den Schlagermove gefeiert.
Am Nachmittag zogen rund 50 Trucks für eine Schlagerparade durch St. Pauli. Insgesamt wurden am Wochenende nach Veranstalterangaben hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet.
Die Schlagerparade startet auf dem Heiligengeistfeld und führt unter anderem über die Landungsbrücken, die Hafenstraße und die Reeperbahn zurück zum Ausgangspunkt. Auf den Trucks sollten unter anderem Peter Orloff, Rosanna Rocci, Joelina Drews, Lucas Cordalis und Achim Petry auftreten.
Bereits seit dem Mittag lief auf dem Heiligengeistfeld eine kostenlose Truck-Party. Am Abend folgt erstmals die offizielle Aftermove-Party im Docks auf der Reeperbahn.
Rund 300 Sanitäterinnen und Sanitäter sind nach Angaben des Veranstalters auf dem Heiligengeistfeld und entlang der Umzugsstrecke im Einsatz. Wer sich bedrängt oder unsicher fühlt, kann sich mit dem Codewort "Habt ihr Softeis?" an die Einsatzkräfte wenden und erhält Unterstützung.
Titelfoto: Fotomontage: Georg Wendt/dpa