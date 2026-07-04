Trotz Schietwetter: Tausende Teilnehmer feiern Schlagermove in Hamburg

Hamburg - Auch typisches Hamburger Schietwetter kann ihnen nichts anhaben: Mit Regenschirmen und durchsichtigen Regencapes über ihren bunten Outfits im Stil der 1970er Jahre haben Tausende in Hamburg den Schlagermove gefeiert.

Trucks fuhren am Samstag auf dem Schlagermove-Umzugs 2026 zwischen den Teilnehmenden auf der Helgoländer Allee. © Georg Wendt/dpa

Am Nachmittag zogen rund 50 Trucks für eine Schlagerparade durch St. Pauli. Insgesamt wurden am Wochenende nach Veranstalterangaben hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet.

Die Schlagerparade startet auf dem Heiligengeistfeld und führt unter anderem über die Landungsbrücken, die Hafenstraße und die Reeperbahn zurück zum Ausgangspunkt. Auf den Trucks sollten unter anderem Peter Orloff, Rosanna Rocci, Joelina Drews, Lucas Cordalis und Achim Petry auftreten.

Bereits seit dem Mittag lief auf dem Heiligengeistfeld eine kostenlose Truck-Party. Am Abend folgt erstmals die offizielle Aftermove-Party im Docks auf der Reeperbahn.