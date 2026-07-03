Schlagermove zieht durch Hamburg: Was Besucher wissen müssen

Hamburg - Glitzer, bunte Kostüme, Perücken und Plateauschuhe: Hamburg bereitet sich auf den Schlagermove vor.

Schlager-Fans feiern auf einen der Trucks oder sind zu Fuß in der Menge unterwegs. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Am Wochenende werden nach Veranstalterangaben 300.000 bis 400.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Viele von ihnen kommen traditionell in auffälligen Kostümen, Schlaghosen oder Outfits im Stil der 1970er-Jahre. Durch die Straßen werden dann wieder Schlager-Klassiker und Partyhits aus den Lautsprechern der Musiktrucks dröhnen.

Höhepunkt der Kultveranstaltung ist die Parade mit rund 50 bunt geschmückten Musiktrucks durch St. Pauli, die am Samstag um 15.00 Uhr auf dem Heiligengeistfeld startet.

Die Trucks rollen anschließend unter anderem über die Landungsbrücken, die Hafenstraße und die Reeperbahn zurück zum Startpunkt.

Für Stimmung sorgen unter anderem die Schlagersänger Peter Orloff, Rosanna Rocci und Achim Petry. Bereits am Mittag beginnt auf dem Heiligengeistfeld eine kostenlose Truck-Party.