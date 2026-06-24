"Schwerste Entscheidung": Hamburger Halbmarathon abgesagt! Steht neuer Termin schon fest?

Hamburg - Der für Sonntag vorgesehen Hamburger Halbmarathon fällt wegen der erwarteten Hitze aus. Das gaben die Organisatoren des Events, für das sich 24.000 Läuferinnen und Läufer angemeldet hatten, bekannt.

Der Hamburger Halbmarathon am Sonntag fällt wegen erwarteter Hitze aus. Zahlreiche Läuferinnen und Läufer hatten sich bereits angemeldet. (Archivfoto) © Gregor Fischer/dpa

"Es ist vermutlich die schwerste Entscheidung, die wir in der Geschichte dieser Veranstaltung treffen mussten", hieß es auf der Homepage. Der Halbmarathon werde auf einen noch unbekannten Termin im Jahresverlauf verschoben.

"Nach sorgfältiger Analyse der aktuellen Wetterlage sowie intensiven Gesprächen mit Expertinnen und Experten, den zuständigen Behörden und unseren Partnern sind wir zu dem Entschluss gekommen, den 32. hella hamburg halbmarathon leider nicht wie geplant am 28. Juni 2026 durchzuführen", teilte der Veranstalter BMS Die Laufgesellschaft mbH mit.

Man könne trotz eines umfangreichen Konzepts "aktuell nicht mit Sicherheit ausschließen, dass es zu einer erhöhten Inanspruchnahme von Rettungs- und Einsatzdiensten kommen könnte, mit der Folge, die Grundversorgung der Bevölkerung zu belasten", hieß es weiter.

Für das Wochenende werden in der Hansestadt Temperaturen bis 37 Grad erwartet.