Weinfest zurück im "Hotspot" der Stadt: "Einfach durchprobieren!"

Hamburg - Nach der ersten erfolgreichen Auflage 2023 ist das Weinfest "Vive le Vin" seit dem gestrigen Donnerstag zurück in den Hamburger Stadthöfen und das diesmal für vier statt zwei Tage. TAG24 war bei der offiziellen Eröffnung dabei.

Mit Weiß-, Rosé- und Rotweinen aus der Pfalz über Rheinhessen bis nach Spanien sei ihnen dieser Mix "ganz gut gelungen". Serviert werden die guten Tropfen an zwei Rundhütten im Bleichenhof.

Der Getränkegroßhandel war dieses Jahr für die Winzerauswahl zuständig. "Wir achten natürlich besonders auf die Qualität der Weine und auf eine gute Mischung", so der Sommelier weiter.

"Ich finde, es macht ein Weinfest auch aus, dass die Winzer persönlich vor Ort sind, schließlich kennen diese ihre Weine am besten", betonte Matthias, Weinsommelier des Unternehmens "Beckröge", gegenüber TAG24 .

Oder am heutigen Freitag ab 16 Uhr beim Talk mit allen Winzern dabei sein, die im Gespräch mit TV-Moderatorin Neda Peemöller ("taff") auf der Bühne im Bleichenhof über ihre Arbeit sprechen werden.

Anfängern empfiehlt Kesselring ganz pragmatisch: "Einfach mal durchprobieren und schauen, was einem am besten schmeckt."

Lukas Kesselring vom gleichnamigen Weingut in Rheinland-Pfalz lobte gegenüber TAG24 diese Idee: "Ich finde es immer gut, wenn sich Leute zum Wein treffen und die Geselligkeit im Vordergrund steht. Da lohnt es sich für uns auch nach Hamburg zu kommen!"

Gleich mehrere Weinfeste finden aktuell in Hamburg stand. Das "Vive le Vin" wollte eigentlich – um nicht in Konkurrenz mit dem "Winzerfest St. Pauli" zu treten – auf kommendes Wochenende ausweichen, doch da müssen die Winzer schon alle wieder zurück in der Heimat sein: Die Weinlese beginnt. © Tag24/Madita Eggers

Das Weinfest ist eine von vielen Aktionen, um die Stadthöfe attraktiver zu gestalten – seit vergangenem Jahr wird zum Beispiel auch ein eigener Weihnachtsmarkt angeboten.

"Wir haben das Objekt 'Die Stadthöfe' als Eigentümer vor zwölf Jahren übernommen und Ziel war es, diesen früher abgehängten Stadtteil zu einem Hotspot in Hamburg zu entwickeln", erklärte Gastgeber Frank Adelstein von der Stadthöfe GmbH & Co. KG gegenüber TAG24.

"Und wenn man sieht, wie viele Leute gekommen sind, scheint das gelungen zu sein und da sind wir wahnsinnig stolz drauf!"

Das "Vive la Vin 2024" gastiert noch bis Sonntag (18 Uhr) in den Stadthöfen. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Der Preis für ein Glas Wein (0,1l) startet bei 4,50 Euro, für ein Glas Champagner ab 15 Euro.



Neu in diesem Jahr: Der erste Champagner-Brunch in Zusammenarbeit mit "Kaiserwetter" am Sonntag ab 12 Uhr.

Weitere Informationen auf stadthoefe.de.