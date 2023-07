Erstes "Vive le Vin"-Fest mit Stars & Sommeliers gestartet: "Der deutsche Wein muss sich nicht verstecken!"

Hamburg – Bei herrlich milden Sommertemperaturen ist am Freitagmittag das erste Weinfest in den Hamburger Stadthöfen gestartet. Das gute Wetter, die musikalische Begleitung der Band "Jazz Appeal" und die lebhafte Atmosphäre luden zum Flanieren und natürlich getreu dem Motto " Vive le Vin " zu dem ein oder anderen Glas Wein ein. Noch bis Samstagabend können die zahlreichen Stände über die verschiedenen Innenhöfe verteilt, ausprobiert und die Kulinarik verköstigt werden.

Sommelier Maximilian Wilm und Joachim Llambi (58, r.) führten am Freitagabend durch das erste Weinfest in den Hamburger Stadthöfen. © Alice Nägle/TAG24

Mit dem Oberthema "Frankreich" ist im vergangenen Jahr das allererste Fest in den Hamburger Stadthöfen zelebriert worden. Dank des großen Erfolges war für die Gastgeber Frank Adelstein und Andreas Körner von der Stadthöfe GmbH & Co. KG schnell klar, dass Wiederholungsbedarf besteht.

Und tatsächlich soll das aktuelle Weinfest dauerhaft ins sommerliche Repertoire der Hansestadt aufgenommen werden. Auch dieses Jahr vertrauten die Eigentümer wieder Joachim Llambi (58) die Moderation durch den Abend an.

Der "Let's Dance"-Juror ist nach eigener Aussage ein Genussmensch und sagt auch zu einem guten Tropfen Weißwein nicht Nein, aber:

"Ich bin jemand, der gerne probiert und trinke dann Wein, wenn ich irgendwo bin und der aus der Region kommt. Egal in welchem Land oder egal in welcher deutschen Region ich mich aufhalte", sagte Llambi im Gespräch mit TAG24.

Deutsche Weine zu trinken, wäre ihm vor 15 Jahren noch nicht in den Sinn gekommen, aber der deutsche Markt habe sich in seinen Augen stark verbessert: "Es ist toll, was die jungen Winzer in den letzten Jahren gemacht haben!"

Der 58-Jährige könnte sich sogar vorstellen, einen eigenen Wein herauszubringen, egal ob aus Deutschland oder seiner Heimat Spanien, er bräuchte nur noch das notwendige Know-how: "Ich habe selbst keine Ahnung davon. Wenn ich jetzt aber von einem Top-Winzer angesprochen werde, der sagt 'Komm wir machen mal etwas zusammen', würde mich das schon interessieren!"