"Zurück in die Zukunft": Cast probt für Premiere in Hamburg

Hamburg - Musicalstadt im Wandel: Ein Musical geht und das nächste steht in den Startlöchern. Die Vorbereitungen für die Premiere von "Zurück in die Zukunft - Das Musical" sind in vollem Gange.

Der Cast des Musicals probt bereits für die Premiere. © Morris Mac Matzen/Stage Entertainment

Die Proben für das Musical haben begonnen. In der Hamburger Speicherstadt arbeiten momentan 29 Darsteller und Darstellerinnen an dem Musical, teilte Stage Entertainment mit.

Zusätzlich sei das Kreativteam und das zehnköpfige Orchester mit den intensiven Vorbereitungen beschäftigt: Songs werden geprobt, Dialoge eingeübt, Choreografien getanzt sowie Szenen einstudiert, um so die deutsche Bühnenproduktion des 80er-Jahre-Filmklassikers auf die Beine zu stellen.

In den Hauptrollen sind Raphael Groß als Marty McFly, Lino Kalich als alternierender Marty McFly und Jan Kersjes als Doc Brown zu sehen.

Weitere Rollen übernehmen zudem Sandra Leitner (Lorraine Baines), Terence van der Loo (George McFly) und Florian Sigmund (Biff Tannen).