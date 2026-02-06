"Zurück in die Zukunft": Cast probt für Premiere in Hamburg
Hamburg - Musicalstadt im Wandel: Ein Musical geht und das nächste steht in den Startlöchern. Die Vorbereitungen für die Premiere von "Zurück in die Zukunft - Das Musical" sind in vollem Gange.
Die Proben für das Musical haben begonnen. In der Hamburger Speicherstadt arbeiten momentan 29 Darsteller und Darstellerinnen an dem Musical, teilte Stage Entertainment mit.
Zusätzlich sei das Kreativteam und das zehnköpfige Orchester mit den intensiven Vorbereitungen beschäftigt: Songs werden geprobt, Dialoge eingeübt, Choreografien getanzt sowie Szenen einstudiert, um so die deutsche Bühnenproduktion des 80er-Jahre-Filmklassikers auf die Beine zu stellen.
In den Hauptrollen sind Raphael Groß als Marty McFly, Lino Kalich als alternierender Marty McFly und Jan Kersjes als Doc Brown zu sehen.
Weitere Rollen übernehmen zudem Sandra Leitner (Lorraine Baines), Terence van der Loo (George McFly) und Florian Sigmund (Biff Tannen).
"Zurück in die Zukunft" feiert Premiere bereits im März
Gleichzeitig laufen auf St. Pauli die baulichen und technischen Vorbereitungen zum Musical. Der Schnürboden wird für die aufwendige Technik hergestellt und der Bühnenboden komplett erneuert. Zudem werden Bühnenbild, Soundsystem und Spezialeffekte installiert.
Am 27. Februar kommt schließlich auch der Cast in das Operettenhaus. Eine offene Probe für geladene Gäste ist Ende Februar geplant. Die klassischen Previews beginnen am 15. März und seine große Deutschlandpremiere feiert das Musical am 22. März.
"Zurück in die Zukunft - Das Musical" wurde von Bob Gale geschrieben, der auch als Co-Autor an der Filmtrilogie mitgearbeitet hat. Die Musik stammt von Alan Silvestri und Glen Ballard. Regie führt der US-amerikanische Theaterregisseur John Rando.
"Zurück in die Zukunft - Das Musical" lief vorher bereits in verschiedenen internationalen Produktionen, unter anderem in London, New York, Sydney und Tokio.
Titelfoto: Morris Mac Matzen/Stage Entertainment