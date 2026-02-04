Größtes Sportbusiness-Event der Welt: Dieser Fußball-Weltmeister steht auf der Bühne

Hamburg - Am Mittwoch und Donnerstag wird Hamburg zum Treffpunkt von Sport-Experten und -begeisterten. Im Congress Center Hamburg (CCH) findet auch in diesem Jahr das weltweit größte Sportbusiness-Event - die SPOBIS Conference - statt.

Am 4. und 5. Februar findet die SPOBIS Conference im Congress Center Hamburg (CCH) statt. © Georg Wendt/SPOBIS GmbH/obs

Knapp 5000 Teilnehmer werden in den Räumlichkeiten am Dammtor erwartet.

In unzähligen Vorträgen wird es die Möglichkeit geben, rund 200 führenden Stimmen aus Wirtschaft, Technologie, Medien, Politik und Gesellschaft zu lauschen - eingebettet in die große Blase der internationalen Sportwelt.

Unter dem Motto "Shaping the Future of Sports Business" soll es in den zwei Tagen vor allem um Strategien, Trends, Herausforderungen und Chancen gehen, die die Sportbranche aktuell, aber auch in Zukunft noch prägen werden.

Marco Klewenhagen (54), Geschäftsführer der SPOBIS GmbH, beschreibt die SPOBIS Conference als Vereinigung von Vielfalt und Innovationskraft des Sportbusiness.

"Mit erstklassigen Speakern, internationalen Teilnehmenden und einer breiten Palette an Themen und Diskursen [...] bekräftigen wir einmal mehr unsere Position als eine der bedeutendsten globalen Plattformen für Wissenstransfer und Networking im Sportbusiness."