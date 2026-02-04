Größtes Sportbusiness-Event der Welt: Dieser Fußball-Weltmeister steht auf der Bühne
Hamburg - Am Mittwoch und Donnerstag wird Hamburg zum Treffpunkt von Sport-Experten und -begeisterten. Im Congress Center Hamburg (CCH) findet auch in diesem Jahr das weltweit größte Sportbusiness-Event - die SPOBIS Conference - statt.
Knapp 5000 Teilnehmer werden in den Räumlichkeiten am Dammtor erwartet.
In unzähligen Vorträgen wird es die Möglichkeit geben, rund 200 führenden Stimmen aus Wirtschaft, Technologie, Medien, Politik und Gesellschaft zu lauschen - eingebettet in die große Blase der internationalen Sportwelt.
Unter dem Motto "Shaping the Future of Sports Business" soll es in den zwei Tagen vor allem um Strategien, Trends, Herausforderungen und Chancen gehen, die die Sportbranche aktuell, aber auch in Zukunft noch prägen werden.
Marco Klewenhagen (54), Geschäftsführer der SPOBIS GmbH, beschreibt die SPOBIS Conference als Vereinigung von Vielfalt und Innovationskraft des Sportbusiness.
"Mit erstklassigen Speakern, internationalen Teilnehmenden und einer breiten Palette an Themen und Diskursen [...] bekräftigen wir einmal mehr unsere Position als eine der bedeutendsten globalen Plattformen für Wissenstransfer und Networking im Sportbusiness."
Sami Khedira und Felix Kroos bei SPOBIS Conference 2026
Zu den Speakern zählen auch große Persönlichkeiten des Profi-Fußballs.
Zum Beispiel wird DFB-Präsident Bernd Neuendorf (64) gemeinsam mit Hamburgs Sportsenator Andy Grote (57) auf der Bühne sein und über sportpolitische Schlüsselpositionen und Spannungsfelder zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und wirtschaftlicher Realität im Sport sprechen.
Fragen wie "Welche Voraussetzungen braucht es in Deutschland, um als Sportnation im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben?" sollen am Mittwoch beantwortet werden.
Natürlich findet sich auch ein wenig "sportliche Prominenz" auf dem Programmplan des internationalen Events. So wird Weltmeister und TV-Experte Sami Khedira (38) auf der SPOBIS sprechen.
Der Ex-Nationalspieler wird unter anderem mit dem Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Marc Lenz, darüber diskutieren, ob und wie der deutsche Fußball im europäischen Vergleich weiterhin wettbewerbsfähig bleiben kann.
Des Weiteren werden Felix Kroos (34), ehemaliger Profikicker und Bruder von Weltmeister Toni Kroos (36), sowie Moderator Johannes B. Kerner (61) in verschiedenen Gesprächen in Hamburg dabei sein.
Komplettiert wird die Speaker-Runde aus mehr als 200 Persönlichkeiten auch durch ein weiteres bekanntes Gesicht der Hansestadt: Oke Göttlich (50) Präsident des FC St. Pauli.
Weitere Informationen zu Speakern, Unternehmen und Themen der diesjährigen SPOBIS Conference gibt es auf der Webseite der gleichnamigen Agentur nachzulesen.
Titelfoto: Bildmontage: Georg Wendt/SPOBIS GmbH/obs, Arne Dedert/dpa, Gregor Fischer/dpa