Popmusical geht zu Ende: Deshalb läuft "& Julia" am Sonntag in Hamburg zum letzten Mal

Hamburg - Das Popmusical " & Julia " im Hamburger Stage-Operettenhaus verabschiedet sich am Sonntagabend aus Hamburg.

Das Broadway-Musical "& Julia" wird am Sonntag zum letzten Mal in Hamburg aufgeführt. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

Rund eine halbe Million Zuschauer werden die bunte Show dann seit der Deutschlandpremiere am 30. Oktober 2024 in der Hansestadt gesehen haben, sagte Stephan Jaekel von Stage Entertainment auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Es sei ein bemerkenswerter Erfolg. "Weil es uns gelungen ist, Publikumsinteresse für ein zuvor gänzlich unbekanntes Stück zu wecken."

Das Jukebox-Musical mit den größten Hits unter anderem von Britney Spears (44), Katy Perry (41) und den Backstreet Boys zeigt eine neue Interpretation von Shakespeares großem Liebesdrama.

Es geht darum, wie das Leben von Romeos Julia (Chiara Fuhrmann) wohl weitergegangen wäre, wenn sie sich nach dem Tod ihres Liebsten nicht mit einem Dolchstich ins Herz das Leben genommen hätte.